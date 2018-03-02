16 человек, которым для хорошего кадра пришлось заморочиться
Кто-то фотографируется 350 раз, чтобы сделать идеальный снимок, потому что боится выглядеть глупо. Но ведь все мы знаем, что самоирония и хорошее чувство юмора обезоруживают любого критика. Герои нашей подборки показали не только свои удачные кадры, но и сам процесс их создания.
И мы в AdMe.ru аплодируем стоя некоторым смельчакам и фантазерам — они не только поднимают настроение, но и вдохновляют по-другому взглянуть на привычные вещи.
Когда делаешь красивое селфи в солнечную погоду, трудно с первого раза получить то, что хочешь
Поэтому важно поймать удачный ракурс
И оставить за кадром свои маленькие тайны
А кому-то ведь достаточно постараться только наполовину
Когда все поступают так, главное — не бояться пробовать иначе
Ведь рискуя, мы выходим за рамки привычного, удивляем и вдохновляем
Этот парень прифотошопил себя на свое детское фото, а ощущение, будто изобрел машину времени
Но не всегда фотошоп — панацея
Ведь когда фото без обработки и фильтров, то больше ценится мастерство фотографа
Но еще более ценны старания самих моделей
Ведь даже в самой безобидной съемке что-то может пойти не так
И иногда тем, кого фотографируют, совсем не до смеха
Все же для хорошего снимка главное — не стесняться использовать любые возможности
И просить друзей подстраховать на всякий случай
Стараясь сделать круто, мы всегда можем получить неожиданный мега крутой результат
Но нельзя забывать, что в 99 % случаев хочешь как лучше, а получается как всегда
Вы узнали себя или своих друзей? Кто из наших героев, по-вашему, заморочился сильнее других и стоило ли оно того?
Фото на превью okkasupardan / instagram