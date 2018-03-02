16 человек, которым для хорошего кадра пришлось заморочиться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кто-то фотографируется 350 раз, чтобы сделать идеальный снимок, потому что боится выглядеть глупо. Но ведь все мы знаем, что самоирония и хорошее чувство юмора обезоруживают любого критика. Герои нашей подборки показали не только свои удачные кадры, но и сам процесс их создания.

И мы в AdMe.ru аплодируем стоя некоторым смельчакам и фантазерам — они не только поднимают настроение, но и вдохновляют по-другому взглянуть на привычные вещи.

Когда делаешь красивое селфи в солнечную погоду, трудно с первого раза получить то, что хочешь

Поэтому важно поймать удачный ракурс

И оставить за кадром свои маленькие тайны

А кому-то ведь достаточно постараться только наполовину

Когда все поступают так, главное — не бояться пробовать иначе

Ведь рискуя, мы выходим за рамки привычного, удивляем и вдохновляем

Этот парень прифотошопил себя на свое детское фото, а ощущение, будто изобрел машину времени

Но не всегда фотошоп — панацея

Ведь когда фото без обработки и фильтров, то больше ценится мастерство фотографа

Но еще более ценны старания самих моделей

Ведь даже в самой безобидной съемке что-то может пойти не так

И иногда тем, кого фотографируют, совсем не до смеха

Все же для хорошего снимка главное — не стесняться использовать любые возможности

И просить друзей подстраховать на всякий случай

Стараясь сделать круто, мы всегда можем получить неожиданный мега крутой результат

Но нельзя забывать, что в 99 % случаев хочешь как лучше, а получается как всегда

Вы узнали себя или своих друзей? Кто из наших героев, по-вашему, заморочился сильнее других и стоило ли оно того?