16 неожиданных фото, которые устроят мозгу перезагрузку
Снег в Африке, дерево-удав, тыква таких размеров, что в ней можно жить, горизонтальная радуга — все это посчастливилось увидеть и сфотографировать удачливым пользователям сети. И конечно же, они поделились своими снимками с миром — смотрите и удивляйтесь.
AdMe.ru собрал снимки, которые доказывают, что невозможное возможно.
В Южной Африке неожиданно выпал снег
Лист долго пролежал в бассейне и потерял свой цвет
Когда мастерство похоже на волшебство
Питерскому каналу Грибоедова нужны ваши лайки
Отражение в воде, набравшейся в батуте, сделало его невидимым
Посадил дед тыкву...
Дуб и пальма выросли вместе
Фиолетовый картофель по вкусу не отличается от обычного, но выглядит так, будто внутри Вселенная
Лист катальпы (макаронного дерева)
Когда зима приходит внезапно
Гало-эффект в Бразилии
В это дерево только что ударила молния
Еще немного, и этот кактус захватит мир
Интересно, как выглядит этот узкий дом изнутри?
Годичные кольца деревьев до и после чернобыльской катастрофы
В Германии в 1916 году разрешалось сфотографироваться на паспорт вместе со своей собакой
Какая фотография удивила вас больше всего?