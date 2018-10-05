16 неожиданных фото, которые устроят мозгу перезагрузку

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Снег в Африке, дерево-удав, тыква таких размеров, что в ней можно жить, горизонтальная радуга — все это посчастливилось увидеть и сфотографировать удачливым пользователям сети. И конечно же, они поделились своими снимками с миром — смотрите и удивляйтесь.

AdMe.ru собрал снимки, которые доказывают, что невозможное возможно.

В Южной Африке неожиданно выпал снег

Лист долго пролежал в бассейне и потерял свой цвет

Когда мастерство похоже на волшебство

Питерскому каналу Грибоедова нужны ваши лайки

Отражение в воде, набравшейся в батуте, сделало его невидимым

Посадил дед тыкву...

Дуб и пальма выросли вместе

Фиолетовый картофель по вкусу не отличается от обычного, но выглядит так, будто внутри Вселенная

Лист катальпы (макаронного дерева)

Когда зима приходит внезапно

Гало-эффект в Бразилии

В это дерево только что ударила молния

Еще немного, и этот кактус захватит мир

Интересно, как выглядит этот узкий дом изнутри?

Годичные кольца деревьев до и после чернобыльской катастрофы

В Германии в 1916 году разрешалось сфотографироваться на паспорт вместе со своей собакой