16 неожиданных фото, которые устроят мозгу перезагрузку

Снег в Африке, дерево-удав, тыква таких размеров, что в ней можно жить, горизонтальная радуга — все это посчастливилось увидеть и сфотографировать удачливым пользователям сети. И конечно же, они поделились своими снимками с миром — смотрите и удивляйтесь.

AdMe.ru собрал снимки, которые доказывают, что невозможное возможно.

В Южной Африке неожиданно выпал снег

Лист долго пролежал в бассейне и потерял свой цвет

Когда мастерство похоже на волшебство

Питерскому каналу Грибоедова нужны ваши лайки

Отражение в воде, набравшейся в батуте, сделало его невидимым

Посадил дед тыкву...

Дуб и пальма выросли вместе

Фиолетовый картофель по вкусу не отличается от обычного, но выглядит так, будто внутри Вселенная

Лист катальпы (макаронного дерева)

Когда зима приходит внезапно

Гало-эффект в Бразилии

В это дерево только что ударила молния

Еще немного, и этот кактус захватит мир

Интересно, как выглядит этот узкий дом изнутри?

Годичные кольца деревьев до и после чернобыльской катастрофы

В Германии в 1916 году разрешалось сфотографироваться на паспорт вместе со своей собакой

Какая фотография удивила вас больше всего?

10 На склад!
2 Комментарии
  • 5 октября 2018
  • 2
  • 12017

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!