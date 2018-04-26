16 крутых доказательств того, что перспектива и ракурс решают все

Чтобы получить интересное фото, недостаточно просто нажать на кнопку дорогущего фотоаппарата. Важно выбрать ракурс, оценить перспективу. Иногда такая подготовка перед заветным щелчком затвора занимает немало времени, а бывает, что любопытный снимок получается спонтанно. Так или иначе, но эти фото — прекрасная иллюзия, которую удалось поймать удачливым фотографам.

AdMe.ru собрал фото, которые показывают окружающий мир с другой стороны.

Пес выглядит как настенное чучело

Удивительная перспектива

Эйфелева башня, вид снизу

Голуби-бандиты

Глазами собаки

Игра в машинки

Котик снизу

Сестра в корзинке

Корова без тела

Верблюды

«Тонущее» здание

Просто человек с бородой

Огромный пес

Строители корабля

Место съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Бонус: вы когда-нибудь задумывались, почему орланов на гербах изображают в профиль?

А какое фото впечатлило вас больше всего?

Фото на превью sixfeetunder98/reddit, Henkko Nieminen/facebook

4 На склад!
5 Комментарии
  • 26 апреля 2018
  • 5
  • 6985

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!