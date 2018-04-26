16 крутых доказательств того, что перспектива и ракурс решают все
Чтобы получить интересное фото, недостаточно просто нажать на кнопку дорогущего фотоаппарата. Важно выбрать ракурс, оценить перспективу. Иногда такая подготовка перед заветным щелчком затвора занимает немало времени, а бывает, что любопытный снимок получается спонтанно. Так или иначе, но эти фото — прекрасная иллюзия, которую удалось поймать удачливым фотографам.
AdMe.ru собрал фото, которые показывают окружающий мир с другой стороны.
Пес выглядит как настенное чучело
Удивительная перспектива
Эйфелева башня, вид снизу
Голуби-бандиты
Глазами собаки
Игра в машинки
Котик снизу
Сестра в корзинке
Корова без тела
Верблюды
«Тонущее» здание
Просто человек с бородой
Огромный пес
Строители корабля
Место съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Бонус: вы когда-нибудь задумывались, почему орланов на гербах изображают в профиль?
А какое фото впечатлило вас больше всего?
Фото на превью sixfeetunder98/reddit, Henkko Nieminen/facebook