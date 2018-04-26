16 крутых доказательств того, что перспектива и ракурс решают все

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Чтобы получить интересное фото, недостаточно просто нажать на кнопку дорогущего фотоаппарата. Важно выбрать ракурс, оценить перспективу. Иногда такая подготовка перед заветным щелчком затвора занимает немало времени, а бывает, что любопытный снимок получается спонтанно. Так или иначе, но эти фото — прекрасная иллюзия, которую удалось поймать удачливым фотографам.

AdMe.ru собрал фото, которые показывают окружающий мир с другой стороны.

Пес выглядит как настенное чучело

Удивительная перспектива

Эйфелева башня, вид снизу

Голуби-бандиты

Глазами собаки

Игра в машинки

Котик снизу

Сестра в корзинке

Корова без тела

Верблюды

«Тонущее» здание

Просто человек с бородой

Огромный пес

Строители корабля

Место съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Бонус: вы когда-нибудь задумывались, почему орланов на гербах изображают в профиль?