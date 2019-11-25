16 исторических фотографий с сюжетом круче, чем у голливудского блокбастера

62 2 56 25k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В школе на уроках истории бывает скучно: строгая учительница заставляет детей запоминать даты сражений, очередность правления президентов и другие не слишком веселые вещи. Однако за каждым масштабным событием стоят люди со своими бедами и радостями, победами и разочарованиями. Как же здорово, что фотографы успевают снимать не только сильных мира сего, ну а мы спустя годы можем рассматривать эти фотографии вновь и вновь.

Мы в AdMe.ru обожаем старые фото, которые буквально пропитаны духом прошедших времен. Поэтому мы перелопатили кучу архивных изображений, чтобы вы тоже могли прочувствовать бесподобную историческую атмосферу.

16. Спиритист Колин Эванс во время сеанса левитации, 1938 год

Колин Эванс был тем еще проходимцем: он проводил сеансы левитации с выключенным светом, собирал деньги с впечатлительных дамочек и морочил голову публике. На самом деле спиритист подпрыгивал на табуретке и делал снимок на фотоаппарат, дергая за веревку. После представления Колин продавал фото по заоблачной цене.

15. Немецкий солдат вернулся из плена и обнаружил руины своего дома, 1946 год

Военнопленный вернулся в родной Франкфурт-на-Майне, но нашел только развалины. ВВС Англии и США разрушили 90 тыс. зданий и стерли с лица земли исторический центр города.

14. Студенты элитного английского колледжа проходят строевую подготовку, 1900-е

Студенты Итона готовятся защищать Англию в условиях надвигающейся Первой мировой войны.

13. Один из последних ковбоев умирающего Дикого Запада, 1910 год

Технический прогресс, повсеместное распространение автомобилей и изобретение колючей проволоки убили профессию ковбоя. К 1920-м этих крутых парней почти не осталось.

12. Члены Cоюза немецких девушек на строевом смотре, 1930-е

Союз немецких девушек (нем. Bund Deutscher Mädel) принимал девушек от 14 до 18 лет и являлся самой крупной женской организацией в мире. В составе союза находилось 4,5 млн участниц. Девушки ходили в походы, занимались гимнастикой, рукоделием и готовились к роли жены и матери.

11. Елизавета II проезжает мимо солдата, который упал в обморок на параде, 1970 год

Королевскую гвардию еще называют Bearskins (в переводе с англ. «Медвежьи шкуры»): из-за теплых головных уборов солдаты часто падают в обморок прямо в строю. На этот случай у гвардейцев есть даже специальная инструкция о том, как потерять сознание с достоинством и не разбить лицо о землю.

10. Хирург киевской больницы сидит после операции на сердце, которую сделал ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, 1990 год

В результате воздействия высоких доз радиации в сердце у человека возникают тромбы, из-за которых он может погибнуть. Хирурги СССР проводили срочные операции по спасению пострадавших. На фото доктор одет в свинцовый фартук, который должен защитить его от радиации, исходящей от пациента.

9. Солдаты наполняют пивом топливный бак самолета, 1944 год

Во время высадки в Нормандии летчики-добровольцы доставляли солдатам пиво, которое наливали в один из топливных баков.

8. Астронавт Чарльз Дьюк-младший оставил на Луне фото своей семьи, 1972 год

Чарльз Дьюк-младший входил в состав миссии «Аполлон-16» и провел на поверхности Луны 71 час. Астронавт оставил запаянное в пластик фото своей жены и детей на поверхности спутника.

7. Фердинанд Порше дарит автомобиль Адольфу Гитлеру на день рождения, 1939 год

Адольф Гитлер восхищался инженерным талантом Фердинанда Порше. Именно конструкторское бюро Порше стояло за созданием первого народного автомобиля Volkswagen.

6. Морской пехотинец кормит осиротевшего котенка, которого нашел после минометного обстрела, 1953 год

Это сержант армии США, которая оказывала поддержку корейской армии на войне 1950–1953 годов.

5. Рабочий и бригадир на заводе, 1954 год

Женщина-бригадир объясняет задачу рабочему на автозаводе ЗИС. Во время правления Сталина число трудящихся женщин выросло с 24 % до 39 %, и часто они занимали руководящие посты.

4. Мальчик впервые услышал звук, 1974 год

На глухом от рождения Гарольде Уитлзе тестировалась новая модель компактного слухового аппарата.

3. Однорукий укротитель львов со своими подопечными, 1900-е

Джон Гентнер по прозвищу Капитан Джек Бонавита — актер и бесстрашный укротитель львов. Он первым выступил на арене с 27 огромными кошками. В 1904-м Джек потерял руку из-за нападения льва, а в 1917-м погиб от клыков одного из своих питомцев.

2. Гарри Каспаров проиграл матч компьютеру Deep Blue, 1997 год

Гарри Каспаров 2 раза встречался с суперкомпьютером IBM, чтобы выяснить, кто круче — человек или машина. В 1996 году выиграл гроссмейстер, а в 1997 году — Deep Blue. Это первое поражение, которое человек потерпел от искусственного интеллекта.

1. Женщина дерется с полицейскими, которые мешают ей выпрыгнуть из окна, 1942 год

Миссис Эдна Эгберт решила демонстративно выброситься из окна 2-го этажа. А все из-за сына, который женился, ушел в армию и ни разу не написал матери. История закончилась хорошо: полицейские столкнули Эдну в сеть и отвезли в госпиталь для обследования.

А вы заметили, с каким азартом зрители смотрели шахматный матч? Как вы думаете, кому они сопереживали больше — компьютеру или человеку?