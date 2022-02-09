16 фотографов, которые нажали на кнопку затвора и получили не фото, а настоящий джекпот
Время остановить невозможно, но зато можно сделать снимок, на котором запечатлеется по-настоящему эмоциональный и впечатляющий момент. Такой яркий кадр в мгновение ока может перенести вас в прошлое и зарядить соответствующей энергией и настроением.
Редакция AdMe.ru перерыла интернет в поисках пользовательских фото, на которых время словно на секунду остановилось, а эмоции бьют через край. Думаем, что они немного настроят и вас на мажорный лад.
«Я приняла в штыки идею мужа пригласить на нашу свадьбу контактный зоопарк»
«Все, что я хотел, — это красивое фото моей кошечки»
«Бездомный щенок заснул в моей тени. Просто грех теперь уходить»
«Мой 88-летний дедушка впервые держит кролика на руках»
«Вот такое фото собаки друга я сегодня сделал»
«Я очень довольна результатом моей первой попытки сфотографировать крошечных птиц в полете»
«Мотылек приземлился мне на руку и просидел достаточно долго, чтобы мы могли запечатлеть его на фото»
«Наша собака пропала 4 дня назад. Это момент, когда мы ее нашли благодаря помощи местных жителей»
«Папа пошутил, и у невесты получилась такая фотография»
«Я запечатлел момент, когда мой хаски понял, что мы подъезжаем к участку горы, покрытому снегом»
«Сегодня в парке у меня появился друг»
«Мое любимое фото пса и кота, сделанное в тот день, когда дочка впервые приехала домой»
Этот друг не будет лишним ни на одном снимке
«Думаю, этот снимок мамы с лошадью — лучший из всех, которые я когда-либо делала»
«Я хотела просто сделать красивое фото со своими песиками»
«8 лет прошло с того дня, когда было сделано это фото нас с женой. До сих пор оно мое любимое»
Наверняка в вашей галерее найдется фото, которое может соперничать по эмоциональности или яркости с одним из этих кадров. Будем рады, если вы продемонстрируете его или любой другой ваш любимый снимок.
Фото на превью acassidything / Reddit
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