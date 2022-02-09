16 фотографов, которые нажали на кнопку затвора и получили не фото, а настоящий джекпот

Время остановить невозможно, но зато можно сделать снимок, на котором запечатлеется по-настоящему эмоциональный и впечатляющий момент. Такой яркий кадр в мгновение ока может перенести вас в прошлое и зарядить соответствующей энергией и настроением.

Редакция AdMe.ru перерыла интернет в поисках пользовательских фото, на которых время словно на секунду остановилось, а эмоции бьют через край. Думаем, что они немного настроят и вас на мажорный лад.

«Я приняла в штыки идею мужа пригласить на нашу свадьбу контактный зоопарк»

«Все, что я хотел, — это красивое фото моей кошечки»

«Бездомный щенок заснул в моей тени. Просто грех теперь уходить»

«Мой 88-летний дедушка впервые держит кролика на руках»

«Вот такое фото собаки друга я сегодня сделал»

«Я очень довольна результатом моей первой попытки сфотографировать крошечных птиц в полете»

«Мотылек приземлился мне на руку и просидел достаточно долго, чтобы мы могли запечатлеть его на фото»

«Наша собака пропала 4 дня назад. Это момент, когда мы ее нашли благодаря помощи местных жителей»

«Папа пошутил, и у невесты получилась такая фотография»

«Я запечатлел момент, когда мой хаски понял, что мы подъезжаем к участку горы, покрытому снегом»

«Сегодня в парке у меня появился друг»

«Мое любимое фото пса и кота, сделанное в тот день, когда дочка впервые приехала домой»

Этот друг не будет лишним ни на одном снимке

«Думаю, этот снимок мамы с лошадью — лучший из всех, которые я когда-либо делала»



«Я хотела просто сделать красивое фото со своими песиками»

«8 лет прошло с того дня, когда было сделано это фото нас с женой. До сих пор оно мое любимое»