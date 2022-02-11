16 фотографий, разгадать происходящее на которых могут только люди с орлиным зрением

Не секрет, что среди нас немало людей, которые обрабатывают снимки для соцсетей. Одни убирают легкие погрешности, другие же перебарщивают настолько, что исходное изображение превращается во что-то нереалистичное. Однако в жизни бывает и так, что фотография сама по себе получается удачной и, глядя на нее, не можешь поверить, что ее не прогоняли через фотошоп.

Мы в AdMe.ru питаем слабость к кадрам, сделанным наблюдательными людьми. И в этой подборке объединили снимки, которые можно заподозрить в обработке, вот только ее там нет. А в бонусе вы увидите, как всего за год маленький щенок превращается в великана.

Собака читает брошюру в автобусе

Я знал, что эта порода умна, но не настолько же! © Thenewfoundlanders / Reddit

«Чуть не заполучил сердечный приступ! Из-за тени кажется, что мой ноутбук погнули»

Из-за блоков синего цвета создается ощущение, что дом построен в форме пятерки

«Кажется, что мой племянник — маг воды»

Лахайнский полдень — это феномен, когда солнце проходит прямо над головой, из-за чего уличные объекты перестают отбрасывать тень

Левитирующий напиток

Кольцо из чипсов Pringles держится только благодаря силе трения и гравитации

Это дерево выглядит так, будто оно покрыто черными листьями. Но на самом деле на ветках просто сидит много ворон

Фух, показалось!

Эта связка перчаток похожа на Шерлока Холмса

Лед похож на крошечный лес

У собаки идеальный круг на шерстке

«Сфотографировала дочь, когда она держала на руках детенышей богомола. Фото выглядит так, будто его редактировали»

«Дым создал почти идеальное изображение белого медведя на крышке моего гриля»

«Смотрите, как снег скатывается с моего стула»

«Где нижняя „часть“ моей дочери? Ох, я поняла. А вы?»

Бонус: никакого фотошопа, просто время потрудилось на славу

«8 недель и 1 год с нашей пиренейской горной собакой. Она слишком быстро выросла».