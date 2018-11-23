16 фотографий, которые стали вирусными благодаря ракурсу

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Неленивый фотограф и на крышу заберется, и на землю ляжет, и под воду нырнет — все ради удачного кадра. И его усилия часто вознаграждаются восхищением пользователей. Взгляните и вы на планету Зима, кота-льва, лебединую любовь и ежа из скворцов, чтобы удивиться, насколько важна точка съемки.

AdMe.ru составил подборку новых фотографий, где главную роль играет удачный ракурс.

1. Сфоткай меня, типа я лев

2. Вот как правильно запускать самолетики

3. Стая скворцов летит в форме ежа с глазом-луной

4. Портрет сквозь кусок байкальского льда

5. Зеркало создало девятый вал из фруктов

6. Житель планеты Зима

7. Ракурс сделал кота огромным

8. Когда хозяин устал держать башню и нужно помочь

9. Памятники тоже развлекаются

10. «Поехал в Новую Зеландию, забрался на гору, подружился с птицей и сделал свое лучшее фото»

11. Кажется, мы нашли временной портал

12. Тень в главной роли

13. Публичная библиотека в Берлине

14. Лебединая любовь

15. Солнце на ладошке — прошлый век. Смотри, как надо!

16. Ветви образовали сердце