16 фотографий, которые стали вирусными благодаря ракурсу
Неленивый фотограф и на крышу заберется, и на землю ляжет, и под воду нырнет — все ради удачного кадра. И его усилия часто вознаграждаются восхищением пользователей. Взгляните и вы на планету Зима, кота-льва, лебединую любовь и ежа из скворцов, чтобы удивиться, насколько важна точка съемки.
AdMe.ru составил подборку новых фотографий, где главную роль играет удачный ракурс.
1. Сфоткай меня, типа я лев
2. Вот как правильно запускать самолетики
3. Стая скворцов летит в форме ежа с глазом-луной
4. Портрет сквозь кусок байкальского льда
5. Зеркало создало девятый вал из фруктов
6. Житель планеты Зима
7. Ракурс сделал кота огромным
8. Когда хозяин устал держать башню и нужно помочь
9. Памятники тоже развлекаются
10. «Поехал в Новую Зеландию, забрался на гору, подружился с птицей и сделал свое лучшее фото»
11. Кажется, мы нашли временной портал
12. Тень в главной роли
13. Публичная библиотека в Берлине
14. Лебединая любовь
15. Солнце на ладошке — прошлый век. Смотри, как надо!
16. Ветви образовали сердце
А у вас есть фотографии, которыми вы гордитесь? Делитесь ими в комментариях!