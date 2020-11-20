16 фотографий, которые любого заставят в недоумении хлопать глазами

Глядя на нечто совершенно особенное, невольно задумываешься: «А как люди-то жили, когда ни у кого под рукой телефона с камерой не было?» Ведь нельзя ж свой восторг и удивление в себе держать, а если расскажешь — могут и не поверить. У пользователей из подборки, к счастью, камеры были, и запечатлели они все так, что нагляднее не придумаешь.

Нам в AdMe.ru, впрочем, даже несмотря на отсутствие признаков фотошопа, некоторые из этих снимков показались слишком нереальными. Но пришлось разобраться и поверить.

Так выглядит свежеуложенный асфальт, когда смотришь на него через поляризованную линзу

«Мои волосы, включая брови, наполовину темные и наполовину светлые»

Кто-то в лесу высадил деревья в форме улыбающегося смайлика

Кто-то решил узнать, сколько слоев рекламы там наклеено

«Разрезая масло, я случайно создал пейзаж с ручьем, зимней природой и всем остальным»

«Я сфотографировал замороженную траву»

«Теперь я знаю, для чего использовать новый Xbox»

Воздух, который выходит из отверстий приставки, заставляет мяч левитировать.

«Логотип нашей компании проецируется на водопад. В освещенных местах начали расти водоросли»

«Тонкий солнечный луч, проходящий через оконную занавеску, выглядит как граффити в метро»

Это клюквенная ферма. Когда ягоды созреют, поля затапливают, чтобы их было проще собрать и они были чистыми

Это дерево растет вокруг пальмы

Какая-то инсталляция в ангаре для самолетов? Нет, это просто ветчина в магазине

«Это дерево разместилось вокруг дороги и вырастило на себе еще несколько деревьев»

Вот что получится, если взбивать масло шейкером для краски

«Зима столкнулась с осенью за господство»

А в этой фотографии нет ничего удивительного. Если не знать, что это рисунок масляной краской