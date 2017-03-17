16 фотографий, доказывающих, что наука круче любого искусства
На конкурсе Wellcome Image Awards вот уже 20 лет подряд выбирают самые красивые научные изображения. Главный критерий для жюри премии — эстетичность. Роботы победителей можно увидеть не только в интернете, но и на выставках, которые проходят по всему миру (в том числе и в Москве).
AdMe.ru предлагает вашему вниманию самые невероятные фотографии, визуализации и иллюстрации с конкурса 2017 года. Они в очередной раз доказывают, что наука — это настоящее искусство XXI века.
Гавайский кальмар
Визуализация данных, собранных из твитов с хештегом #breastcancer
Сосуды здорового глаза поросенка
© Peter M Maloca, OCTlab at the University of Basel and Moorfields Eye Hospital, London; Christian Schwaller; Ruslan Hlushchuk, University of Bern; Sébastien Barré
Кожа и кровоснабжение кота
Нейральная стволовая клетка
Терморегуляция голубя
Изменения плаценты мыши
Искусственный хрусталик
ДНК в клетке легких человека
Нервные пути, соединяющие участки мозга, которые отвечают за речь
© Stephanie J Forkel and Ahmad Beyh, Natbrainlab, King’s College London; Alfonso de Lara Rubio, King’s College London
Глаз аквариумной рыбки данио
Кровеносные сосуды африканского серого попугая
МикроРНК, борющиеся с раком
Развитие спинного мозга
Поверхность сетчатки глаза мыши
Победитель Wellcome Image Awards 2017 — иллюстрация «Стикмен — Злоключения Крона», где автор попытался передать свои физические и эмоциональные ощущения при болезни Крона
Источник wellcomeimageawards.org
Фото на превью Mark R Smith, Macroscopic Solutions