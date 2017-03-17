16 фотографий, доказывающих, что наука круче любого искусства

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На конкурсе Wellcome Image Awards вот уже 20 лет подряд выбирают самые красивые научные изображения. Главный критерий для жюри премии — эстетичность. Роботы победителей можно увидеть не только в интернете, но и на выставках, которые проходят по всему миру (в том числе и в Москве).

AdMe.ru предлагает вашему вниманию самые невероятные фотографии, визуализации и иллюстрации с конкурса 2017 года. Они в очередной раз доказывают, что наука — это настоящее искусство XXI века.