16 фотографий, доказывающих, что наука круче любого искусства

На конкурсе Wellcome Image Awards вот уже 20 лет подряд выбирают самые красивые научные изображения. Главный критерий для жюри премии — эстетичность. Роботы победителей можно увидеть не только в интернете, но и на выставках, которые проходят по всему миру (в том числе и в Москве).

AdMe.ru предлагает вашему вниманию самые невероятные фотографии, визуализации и иллюстрации с конкурса 2017 года. Они в очередной раз доказывают, что наука — это настоящее искусство XXI века.

Гавайский кальмар

Визуализация данных, собранных из твитов с хештегом #breastcancer

Сосуды здорового глаза поросенка

Кожа и кровоснабжение кота

Нейральная стволовая клетка

Терморегуляция голубя

Изменения плаценты мыши

Искусственный хрусталик

ДНК в клетке легких человека

Нервные пути, соединяющие участки мозга, которые отвечают за речь

Глаз аквариумной рыбки данио

Кровеносные сосуды африканского серого попугая

МикроРНК, борющиеся с раком

Развитие спинного мозга

Поверхность сетчатки глаза мыши

Победитель Wellcome Image Awards 2017 — иллюстрация «Стикмен — Злоключения Крона», где автор попытался передать свои физические и эмоциональные ощущения при болезни Крона

Источник wellcomeimageawards.org
Фото на превью Mark R Smith, Macroscopic Solutions

22 На склад!
4 Комментарии
  • 17 марта 2017
  • 4
  • 8894

Не благодарите

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!