16 работ фотографов, от чьих историй сжимается сердце

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Коллектив некоммерческих организаций, помогающих психически больным людям, 6 лет собирает фотографии, чьи авторы страдают душевными расстройствами. Для них это не только способ самовыражения: это попытка примириться с собой, обуздать болезнь и создать что-то прекрасное, вне зависимости от тех порой темных и страшных мест, где нашли себя авторы снимков. AdMe.ru собрал лучшие фотографии из многомиллионной коллекции общества Broken Light Collective, чтобы показать взгляд на мир, который отличен от нашего.

1. Брэндон Халли (Brandon Halley)

Брэндон страдает тревожными расстройствами и депрессией большую часть своей жизни. Он сфокусировался на сюрреалистических автопортретах в попытке облегчить приступы страха ощущением полного контроля над происходящим в кадре.

2. Шелби Холл (Shelby Hall)

В 20 лет Шелби страдала от сильной депрессии, и только фотография помогла ей справиться с недугом. Теперь она, счастливая мать и жена, любит пересматривать старые снимки. Они напоминают ей о том, что любые трудности преодолимы.

3. Эд (Ed)

Эд родом из Мехико, и его часто настигают панические атаки и навязчивые состояния. С 2007 года он живет в постоянной тревоге. Она врывается в его фотографии, а сам Эд на время обретает спокойствие.

4. Кэти (Katie)

Кэти борется с биполярным расстройством, анорексией и приступами агрессии, направленной на нее саму. Из-за этого она часто оказывается в больнице, но всегда старается верить в лучшее. Эта вера присутствует и на ее фотографиях.

5. Cla-c

Cla-c страдает постоянными перепадами настроения и никогда не знает, какой она будет в следующую минуту. Попытки угадать собственный настрой выливаются в яркие автопортреты.

6. Дженнифер Блю (Jennifer Blue)

Дженнифер — фотограф из Лос-Анджелеса, страдающий биполярным расстройством. В своем творчестве она пытается отразить то мироощущение, что свойственно людям с ее заболеванием.

7. Кэрри Хильгерт (Carrie Hilgert)

Кэрри родом из Северного Канзаса, и у нее целый ряд физических и психологических заболеваний. С ними девушка успешно борется, в том числе и с помощью фотографии.

8. Даниэль Харк (Danielle Hark)

Фото сделано Даниэль Харк — именно она основала эту виртуальную галерею. В прошлом Даниэль также страдала от психологического недуга: у нее была серьезная депрессия.

9. Тейя (Teija)

Тейя из Финляндии в свои 25 лет пережила несколько тяжелых приступов депрессии, которые переросли в психоз. После госпитализации ей в руки попался фотоаппарат, и это полностью изменило ее жизнь.

10. Крэйг Миллер (Craig Miller)

Крэйг живет с обсессивно-компульсивным расстройством, приступами тревоги и депрессией. Однажды он едва не погиб. После того случая Крэйг с помощью фотографии пытается понять, что движет им и как он может контролировать свои порывы.

11. Дон (Don)

Дон родился в небольшом городке в горах на северо-западе Каролины. С детства его одолевали панические атаки, страх и паранойя. Но по ту сторону объектива он чувствует себя в безопасности.

12. Мэттью (Matthew)

Мэттью, чья жизнь омрачена приступами депрессии и тревоги, говорит, что эта фотография описывает то, как он видит мир, передает чувство абсолютного одиночества. И в то же время она связывает его с обществом и дает надежду на выздоровление.