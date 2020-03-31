16 человек, которые сделали приятное открытие и поделились им со всем миром

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Каждый день люди «сидят в телефоне» больше трех часов, а в это время реальная жизнь бьет ключом. Представьте, сколько интересного мы пропускаем, когда перестаем смотреть по сторонам и погружаемся в соцсети. В нашу подборку попали фото пользователей интернета, которые нашли в себе силы оторваться от мобильника или компьютера и сразу же наткнулись на нечто особенное.

Мы в AdMe.ru уверены, что жизнь под завязку набита приятными сюрпризами, нужно только уметь их замечать.

16. Ножницы в форме журавля

15. Белки устроили гнездо прямо в окне. Теперь хозяин дома может смотреть самое милое реалити-шоу на свете

14. Птенец голубой сойки до сих пор не избавился от младенческого пуха

13. «Я обнаружил, что моя кошка каждое утро любуется восходом солнца»

12. «Вот как выглядит моя кожа до инъекций железа и в течение 6 часов после»

11. «Бумажное полотенце после того, как я протер им телевизор в номере для курящих»

10. Даже у деревьев есть уши. Научное название этого гриба — Аурикулярия уховидная, и он вполне съедобен

9. Кристаллы сахара, которые образовались на дне бутылки с кленовым сиропом

8. «Нашел их за своей стиральной машиной». — «Что ж, теперь они твои»

7. Призрачная креветка с икрой

6. «На чашке, которую мама купила в Японии, есть сюрприз: портрет женщины, который виден только на просвет»

5. Если разрезать помидор таким образом, он станет похож на клубнику

4. В подвале заброшенного дома завелись карпы кои

3. Этот дом охраняет сторожевая индейка

2. Когда хочешь съесть малину, а там мохнатая пчелиная попа

1. Пятилистный клевер заряжен на суперудачу

Кажется, теперь перед едой мы будем тщательно осматривать ягоды малины. А какая находка понравилась вам?