16 фото от пользователей, которые умеют выхватить смартфон так же ловко, как ковбои — пистолет

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Есть люди, у которых просто талант оказываться в нужном месте в нужное время для того, чтобы быстро вытащить смартфон, сделать снимок и прославиться в интернете. Посмотрите только на лягушачьи следы на стекле, задумчивого мишку и романтический ужин на оживленном шоссе - круто ведь! Мы хотим задать только один вопрос: почему нас-то там не было?

AdMe.ru собрал необычные фотки, которые доказывают, что у фотоудачи тоже есть свои любимчики.

Лягушка оставила свой след с обратной стороны оконного стекла

Все хорошие мальчики попадают на небеса

Обычный трафик на Аляске

Просто медведь, размышляющий на берегу озера

Тень сломалась

Колесо автобуса после езды по слякоти

Яблоневый сад после урагана

Снег не растаял в тени

Собака и фигура собаки похожи как две капли воды

Эта молния выглядит как дерево

Эта фотография как будто собрана из четырех разных

У этих теней разное направление

Ракурс решает все

Романтический ужин

Когда повезло с урожаем

А это облако похоже на громадный лайк

Какой снимок вам понравился больше всех?