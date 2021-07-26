15+ звезд на профессиональных фото и на обычных домашних снимках
Собираясь на мероприятие или фотосессию, звезды тратят много времени на то, чтобы выглядеть идеально. Но вне объективов камер большинству из них хочется расслабиться и забыть, хотя бы ненадолго, об идеальном макияже, уложенных волосах и безупречно подобранных нарядах.
Мы в AdMe.ru мы решили показать разницу между тем, как выглядят знаменитости в объективах фотографов на официальных мероприятиях и на обычных фото из повседневной жизни.
Юлия Пересильд
Светлана Бондарчук
Ингеборга Дапкунайте
Екатерина Вилкова
Кристина Орбакайте
Алиса Гребенщикова
Валерия Ланская
Рената Литвинова
Екатерина Стриженова
Виктория Толстоганова
Алена Свиридова
Ольга Серябкина
Анна Плетнева
Екатерина Шпица
Дарья Мороз
Марина Зудина
Татьяна Терешина
А какие фото нравятся больше вам? Идеальные ретушированные или душевные домашние?
Фото на превью AP / Associated Press / East News, marinazudina_official / Instagram
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