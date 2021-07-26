15+ звезд на профессиональных фото и на обычных домашних снимках

Собираясь на мероприятие или фотосессию, звезды тратят много времени на то, чтобы выглядеть идеально. Но вне объективов камер большинству из них хочется расслабиться и забыть, хотя бы ненадолго, об идеальном макияже, уложенных волосах и безупречно подобранных нарядах.