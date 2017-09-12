15 звезд, которые доказали, что главное не шмотки, а харизма

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Мы привыкли наделять знаменитостей королевскими титулами и представлять, что они живут невероятно шикарной жизнью. Но мы забываем, что даже самые высокооплачиваемые звезды — обычные люди, которые, как и мы, ходят в магазин в домашних штанах и катаются на метро. AdMe.ru собрал коллекцию знаменитостей, которые вовсе не боятся снять с себя экранный лоск и предстать перед фанатами в совершенно обычном виде.

Том Хэнкс

Несмотря на свою ошеломительную популярность, Хэнкса можно назвать скромником в выборе одежды: его излюбленные вещи — джинсы, толстовки, пальто и кожаные пиджаки.

Киану Ривз

Голливудский аскет открыто признается, что ценность денег и одежды — глобальный обман, который с каждым годом только раздувается. Его философию отлично подчеркивают повседневные образы. Несмотря на искреннее безразличие к внешнему виду, гениальный актер всегда выглядит потрясающе. За это мы еще больше любим Киану.

Кристина Агилера

Миниатюрная дива прошла долгий путь от ретростиля до классических образов. Но на каждом этапе роковая блондинка выглядела потрясающе. Даже повседневная одежда певицы не лишена индивидуального стиля.

Линдси Лохан

Рыжеволосая бестия всегда выделялась чувством стиля и способностью миксовать в гардеробе шарм и практичность. Ее любовь к нарядам даже переросла в одержимость — в год актриса тратит на одежду более $ 1 млн.

Райан Гослинг

Стиль голливудского актера такой же многогранный, как и кинороли живого эталона красоты. По красной дорожке Райан проходит в классическом ансамбле от Gucci, а на улицах Нью-Йорка появляется в свитерах, майках, джинсах и старых кроссовках. Что бы ни выбрал знаменитый актер, все выглядит отлично.

Бейонсе

Яркая, раскрепощенная голосистая красавица отлично сочетает музыкальную и модельную карьеру — в прошлом Бейонсе сотрудничала с брендами H&M и Armani. Сейчас же именитые дизайнеры шьют наряды для туров харизматичной исполнительницы.

Мила Кунис

Эффектная и элегантная звезда романтических комедий сияла не только на голубом экране, но и в рекламных кампаниях французской марки Dior и ювелирного титана Gemfields. В реальной жизни Мила выбирает комфорт и удобство, дополняя свои образы обувью на плоской подошве.

Джонни Депп

Неординарный стиль и особый дух самого известного пирата Голливуда вряд ли сможет повторить кто-то еще. Смешивая элементы из самых разных стилей, Депп всегда выглядит экстравагантно — под стать своему характеру.

Дэниел Рэдклифф

Пожалуй, застать Дэниела Рэдклиффа в стильном костюме намного сложнее, нежели встретить в стареньких джинсах и футболке. Актер не стремится казаться модником не только потому, что проповедует комфорт. Наверняка он вновь хочет насолить фотографам — однажды парень на протяжении 5 месяцев одевался в одно и то же, чем ужасно злил фотоакул.

Тильда Суинтон

«Космическая» дива обожает подчеркивать свою андрогинную внешность рубашками, блузами, а также костюмами от Хайдера Акерманна, которые, как признается актриса, являются неким способом самовыражения. Тильда с яростью пропагандирует естественность как во внешнем облике, так и в поведении.

Кристен Стюарт

Звезда вампирской саги уже давно покоряет мир моды: в 2013 году Кристен стала послом Дома Chanel, после чего актриса раз за разом мелькала в рекламных кампаниях французского бренда. Несмотря на такую тесную связь с индустрией моды, в реальности Кристен выбирает растянутые футболки, удобные джинсы и кожаные куртки.

Риз Уизерспун

Шелковые блузы, платья с прямыми юбками, теплые свитера, светлые топы и свободные шорты — вот из чего состоит гардероб голливудской блондинки. Утонченный вкус и легкая одержимость Х-силуэтом не мешают Риз выходить в магазин в растянутой футболке и спортивных штанах.

Джаред Лето

Вечно молодой рок-идол покорил не только талантливых режиссеров, но и именитых дизайнеров — в прошлом году Лето стал лицом рекламной кампании аромата Gucci Guilty, после чего заключил контракт с брендом Carrera. И все это независимо от его довольно специфических вкусов в одежде, которых он совершенно не стесняется.

Шайа Лабаф

Эпатажный Шайа Лабаф одевается так, будто хочет бросить вызов всем вокруг. Обтягивающие розовые лосины, свитер с оленем, бессмертная майка с петухом, порванные шорты и ботинки «не к месту» — его стиль не повторишь, даже если очень захочешь. Сам же актер с иронией заявляет, что не хочет «светиться», но свои наряды тщательно продумывает.

Леонардо Ди Каприо

В то время как в мире моды спорят о том, что станет трендом — объемные мужские костюмы или вязаные свитера со скандинавскими узорами, — Леонардо выходит гулять на улицы Нью-Йорка с фиолетовым полиэтиленовым пакетиком вместо поясной сумки. И задает новый модный тренд. На самом деле оскароносный актер заботится о своем внешнем виде, и даже на рваных джинсах можно заметить подпись знаменитых дизайнеров.