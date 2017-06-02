15 звезд, которые без спроса влезли в кадр и сделали его шедевром
Что может раздражать больше, чем испорченная незнакомцем ваша тщательно спланированная и выверенная фотография? Но, пожалуй, отношение к таким «испорченным» кадрам меняется, когда узнаешь на них рядом с собой знаменитость.
AdMe.ru собрал фотобомбы, на которых звезды спонтанно позируют вместе со случайными счастливчиками.
Арнольд Шварценеггер, тайские туристы и Эйфелева башня.
Туристка не признала в странном мужчине с пакетами Стивена Тайлера.
«Хотела сделать фото со своим малышом, но какой-то идиот все испортил». Это был Николас Кейдж.
Если вы празднуете свадьбу в Нью-Йорке, будьте готовы увидеть на свадебных фото Зака Браффа.
Кевин Спейси испортил фото девушке в Бостоне.
Крис Хемсворт уверен, что фотографируют именно его.
Пожалуй, лучшее селфи за последнее время. Все благодаря рестлеру и актеру Дуэйну Джонсону.
Как известно, английская королева отличается чувством юмора. Во время селфи австралийских спортсменок Ее Величество не растерялась.
Аарон Пол на музыкальном фестивале Коачелла.
А ваши фото когда-нибудь портил актер из «Звездного пути» Уил Уитон?
Принц Гарри испортил фото участников Игр Содружества.
«Чувак с сигарой пришел и испортил мне фото со звездой». Похоже, Арнольд Шварценеггер обожает «портить» чужие фото.
Но звезды любят подшучивать не только над незнакомцами — они с удовольствием разыгрывают своих коллег по цеху
Джордж Клуни с британской певицей Элли Голдинг и представителем компании OMEGA. Пожалуй, Клуни — самая яркая персона на этой вечеринке.
Главное в мастерстве делать фотобомбы — не рассмеяться. Анджелина Джоли вместе с Дастином Хоффманом и Джеком Блэком.
Бенедикт Камбербэтч всегда желает быть в центре внимания. Вместе с U2 на церемонии «Оскар», 2014.
Фото на превью pantip