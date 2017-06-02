15 звезд, которые без спроса влезли в кадр и сделали его шедевром

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Что может раздражать больше, чем испорченная незнакомцем ваша тщательно спланированная и выверенная фотография? Но, пожалуй, отношение к таким «испорченным» кадрам меняется, когда узнаешь на них рядом с собой знаменитость.

AdMe.ru собрал фотобомбы, на которых звезды спонтанно позируют вместе со случайными счастливчиками.