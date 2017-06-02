15 звезд, которые без спроса влезли в кадр и сделали его шедевром

Что может раздражать больше, чем испорченная незнакомцем ваша тщательно спланированная и выверенная фотография? Но, пожалуй, отношение к таким «испорченным» кадрам меняется, когда узнаешь на них рядом с собой знаменитость.

AdMe.ru собрал фотобомбы, на которых звезды спонтанно позируют вместе со случайными счастливчиками.

Арнольд Шварценеггер, тайские туристы и Эйфелева башня.

Туристка не признала в странном мужчине с пакетами Стивена Тайлера.

«Хотела сделать фото со своим малышом, но какой-то идиот все испортил». Это был Николас Кейдж.

Если вы празднуете свадьбу в Нью-Йорке, будьте готовы увидеть на свадебных фото Зака Браффа.

Кевин Спейси испортил фото девушке в Бостоне.

Крис Хемсворт уверен, что фотографируют именно его.

Пожалуй, лучшее селфи за последнее время. Все благодаря рестлеру и актеру Дуэйну Джонсону.

Как известно, английская королева отличается чувством юмора. Во время селфи австралийских спортсменок Ее Величество не растерялась.

Аарон Пол на музыкальном фестивале Коачелла.

А ваши фото когда-нибудь портил актер из «Звездного пути» Уил Уитон?

Принц Гарри испортил фото участников Игр Содружества.

«Чувак с сигарой пришел и испортил мне фото со звездой». Похоже, Арнольд Шварценеггер обожает «портить» чужие фото.

Но звезды любят подшучивать не только над незнакомцами — они с удовольствием разыгрывают своих коллег по цеху

Джордж Клуни с британской певицей Элли Голдинг и представителем компании OMEGA. Пожалуй, Клуни — самая яркая персона на этой вечеринке.

Главное в мастерстве делать фотобомбы — не рассмеяться. Анджелина Джоли вместе с Дастином Хоффманом и Джеком Блэком.

Бенедикт Камбербэтч всегда желает быть в центре внимания. Вместе с U2 на церемонии «Оскар», 2014.

Фото на превью pantip

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