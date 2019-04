15 знаменитостей, которые странным образом похожи на людей со старых фотографий

3 0

2

1.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, почти все люди хотели бы увидеть своего двойника. К сожалению, шансы не так уж велики. Ученые утверждают, что вероятность встречи с «близнецом», живущим где-то на планете одновременно с вами, равна 1 к 135. Однако шансы увеличиваются, если не зацикливаться на современности и заглянуть в прошлое.

Редакция AdMe.ru нашла 15 знаменитостей, у которых неожиданно обнаружились двойники из другого времени. С каждым последующим фото ощущение странности происходящего нарастает.

1. Гарольд Иннис и Эминем. Will the real Slim Shady please stand up?

2. «Моя подруга в 13 лет». Это нам так кажется или она и правда выглядит как сестра Натали Портман?

3. Фидель Кастро и Джеймс Франко. Похоже, пора начинать верить в реинкарнацию

4. Роуз Лэйн и Мэгги Джилленхол довольно похожи

5. «Друзей» вполне могли снять и в XIX веке с Джоном Брекинриджем вместо Мэттью Перри

6. Пол Уокер похож на сына Джона Стейнбека

7. «Моя мать примерно в 1970-м». Думаем, она могла бы заменить Эмму Уотсон в «Красавице и Чудовище»

8. И Иосиф Сталин, и Серхио Рамос заставили мир говорить о себе

9. Джинджер Роджерс и Кристина Агилера посвятили свою жизнь песням, танцам и съемкам в кино

10. Возможно, Джон Митчел всю жизнь хотел стать актером, а Том Хиддлстон воплотил это в жизнь позже, как знать?

11. «Моя мама выглядит как леди Ди». Да у нас просто слов нет

12. У нас мурашки бегут, когда мы смотрим на Зубайду Тарват и Дженнифер Лоуренс

13. Джесси Померой был серийным убийцей, а Робби Уильямс может пронзать сердца взглядом

14. Это картина маслом из испанского музея, но мы смогли увидеть в ней только Майкла Сера

15. Илья Мечников изучал вопросы здоровья, а Робин Уильямс укреплял его смехом