15 знаменитостей, которые странным образом похожи на людей со старых фотографий
Наверное, почти все люди хотели бы увидеть своего двойника. К сожалению, шансы не так уж велики. Ученые утверждают, что вероятность встречи с «близнецом», живущим где-то на планете одновременно с вами, равна 1 к 135. Однако шансы увеличиваются, если не зацикливаться на современности и заглянуть в прошлое.
Редакция AdMe.ru нашла 15 знаменитостей, у которых неожиданно обнаружились двойники из другого времени. С каждым последующим фото ощущение странности происходящего нарастает.
1. Гарольд Иннис и Эминем. Will the real Slim Shady please stand up?
2. «Моя подруга в 13 лет». Это нам так кажется или она и правда выглядит как сестра Натали Портман?
3. Фидель Кастро и Джеймс Франко. Похоже, пора начинать верить в реинкарнацию
4. Роуз Лэйн и Мэгги Джилленхол довольно похожи
5. «Друзей» вполне могли снять и в XIX веке с Джоном Брекинриджем вместо Мэттью Перри
6. Пол Уокер похож на сына Джона Стейнбека
7. «Моя мать примерно в 1970-м». Думаем, она могла бы заменить Эмму Уотсон в «Красавице и Чудовище»
8. И Иосиф Сталин, и Серхио Рамос заставили мир говорить о себе
9. Джинджер Роджерс и Кристина Агилера посвятили свою жизнь песням, танцам и съемкам в кино
10. Возможно, Джон Митчел всю жизнь хотел стать актером, а Том Хиддлстон воплотил это в жизнь позже, как знать?
11. «Моя мама выглядит как леди Ди». Да у нас просто слов нет
12. У нас мурашки бегут, когда мы смотрим на Зубайду Тарват и Дженнифер Лоуренс
13. Джесси Померой был серийным убийцей, а Робби Уильямс может пронзать сердца взглядом
14. Это картина маслом из испанского музея, но мы смогли увидеть в ней только Майкла Сера
15. Илья Мечников изучал вопросы здоровья, а Робин Уильямс укреплял его смехом
Какие из этих исторических двойников больше всего похожи друг на друга? Отправьте эту статью другу, который все еще считает, что совпадения случайны.
Фото на превью Yom min omri, Brent N. Clarke/Invision/AP/East News