15 сверхъестественных явлений, которым нашлось разумное объяснение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наш мир удивительно разнообразен и порой весьма загадочен. Некоторые природные явления вполне могут показаться почти мистическими, однако, как правило, им находится научное объяснение. AdMe.ru решил познакомить вас с самыми редкими и невероятными событиями, от которых буквально захватывает дух. А в конце статьи вас ждет самое, пожалуй, необычное явление из тех, что были запечатлены на пленку.

1. Мираж

Несмотря на то что миражи выглядят как нечто таинственное, это всего лишь игра света, происходящая из-за разницы в плотности и температуре разных слоев воздуха. Мираж — своего рода отражение реально существующего объекта, правда, увеличенное и нередко искаженное.

2. Лунная радуга

Лунная радуга — природное явление, которое невозможно увидеть невооруженным глазом, поскольку в темноте человеческое зрение не способно различать цвета. Однако если снимать при длительной экспозиции, то ночная радуга ничем не будет отличаться от привычной.

3. Грозовые молнии

Вулканические молнии образуются во время извержения вулканов из-за столкновения пепла и газа, выбрасывающихся во время катаклизма. Явление это еще более редкое, чем просто извержение вулкана, а заснять его на камеру — и вовсе огромная удача.

4. Вымеобразные облака

Редкие для средних широт вымеобразные облака появляются, как правило, после сильной грозы. Возникают они из-за движений масс воздуха, направленных в разные стороны и, несмотря на угрожающий вид, не таят в себе никакой опасности.

5. Огненная радуга

Огненная радуга образуется так же, как обычная, — благодаря преломлению света. Однако из-за того, что для ее появления нужно совпадение нескольких условий, увидеть это «чудо света» можно очень редко.

6. Лентикулярные облака

Лентикулярные, или линзовидные облака — редкое и единственное в своем роде явление, поскольку они остаются «стоять» на одном месте при любой силе ветра. Возможно, благодаря именно этой особенности эти облака нередко принимают за неопознанные летающие объекты.

7. Торнадо

Хоть торнадо и не самое редкое природное явление, но заснять его на камеру удается немногим. Однако к загадочным его можно отнести с легкостью, поскольку причины его возникновения ученым до конца не известны.

8. Облака Кельвина-Гельмгольца

Механизм образования таких облаков, которые еще называют облачными завитками, практически такой же, как и у морских волн. Наблюдать их можно в любом уголке нашей планеты, однако явление это очень редкое, поэтому фото и видео с ним не так уж и много.

9. Солнечное затмение

Полное солнечное затмение бывает довольно часто, а кольцевое, при котором остается видимым небольшое кольцо, происходит реже прочих. Так, например, в Москве последнее такое затмение случилось в 1827 году.

10. Дыра в облаках

Дыры в облаках — еще одно явление, до конца не понятное ученым. Одна из самых распространенных теорий их образования гласит, что во время пролета самолета некоторые капли воды, из которых состоят облака, превращаются в тяжелые кристаллы и буквально падают на землю.

11. Ложная луна

Ложная луна, или парселена — один из вариантов гало, при котором с двух сторон от настоящего спутника Земли видны его дубли. Это оптическое явление бывает очень редко, поскольку для его возникновения Луна должна быть полной и максимально яркой.

12. Перламутровые облака

Еще одно явление, вызванное преломлением солнечных лучей. Возникают такие облака на высоте не менее 15 км, а минимальная температура, необходимая для их образования, составляет −78 °C.

13. Спираль в небе над Норвегией

Странная спираль в небе над Норвегией, которую в одну из зимних ночей 2009 года наблюдали тысячи человек, вызвала массу домыслов — от пришествия инопланетян до черной дыры, образовавшейся из-за работы адронного коллайдера. Впрочем, явлению нашлось вполне «земное» объяснение — эксперты пришли к выводу, что виновником стал неудачный пуск баллистической ракеты.

14. Огненный торнадо

Одно из самых разрушительных явлений — огненный смерч — образуется из нескольких очагов пожаров — чаще всего это происходит во время лесных пожаров. Остановить крутящийся огненный столб невозможно, а спастись от него можно только по воздуху.

15. «Солнечные собаки»

Солнечные собаки, или ложное солнце — явление, аналогичное ложной луне. Возникает оно в зимнее время, поскольку ложные солнца — ничто иное, как солнечные лучи, преломленные кристалликами льда.

Бонус: «Дементор» в Замбии

В марте 2017 года весь мир облетела фотография, опубликованная в одной из газет Замбии: над супермаркетом в воздухе увидели странную парящую фигуру. Многие местные жители посчитали это божественным явлением, однако большинство людей сочло это фотомонтажом. Впрочем, скорее всего, это и есть монтаж, правда, подобные фигуры действительно существуют.