15 великолепных фотографий о том, как рождается новая жизнь

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Стоит ли показывать широкой публике такой сокровенный процесс, как роды, — вопрос, конечно же, спорный. Зачастую это очень откровенные фотографии, но мастерство авторов помогает увидеть неповторимую красоту происходящего. А ведь это настоящее чудо — рождение ребенка. И видеть первые мгновения его жизни — непередаваемо.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо потрясающих атмосферных фотографий с конкурса, который провела в 2017 году Международная Ассоциация профессиональных фотографов родов.