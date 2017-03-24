15 великолепных фотографий о том, как рождается новая жизнь
Стоит ли показывать широкой публике такой сокровенный процесс, как роды, — вопрос, конечно же, спорный. Зачастую это очень откровенные фотографии, но мастерство авторов помогает увидеть неповторимую красоту происходящего. А ведь это настоящее чудо — рождение ребенка. И видеть первые мгновения его жизни — непередаваемо.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо потрясающих атмосферных фотографий с конкурса, который провела в 2017 году Международная Ассоциация профессиональных фотографов родов.
Дышим в такт
Перед встречей
Дорога к рождению
Радость материнства
Твои защитники навсегда
Счастливый финал
Все позади
Держать пальчики ребенка — это изумительно
Кожа к коже, сердце к сердцу, душа к душе
Стал братом
Первый взгляд
Сила любви
Я всегда буду рядом, слышишь?
Ни с чем не сравнимое удовольствие
Его величество здесь!
Источник International Association of Professional Birth Photographers
Фото на превью Birth Services by Sean Sue