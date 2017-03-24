15 великолепных фотографий о том, как рождается новая жизнь

Стоит ли показывать широкой публике такой сокровенный процесс, как роды, — вопрос, конечно же, спорный. Зачастую это очень откровенные фотографии, но мастерство авторов помогает увидеть неповторимую красоту происходящего. А ведь это настоящее чудо — рождение ребенка. И видеть первые мгновения его жизни — непередаваемо.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо потрясающих атмосферных фотографий с конкурса, который провела в 2017 году Международная Ассоциация профессиональных фотографов родов.

Дышим в такт

Перед встречей

Дорога к рождению

Радость материнства

Твои защитники навсегда

Счастливый финал

Все позади

Держать пальчики ребенка — это изумительно

Кожа к коже, сердце к сердцу, душа к душе

Стал братом

Первый взгляд

Сила любви

Я всегда буду рядом, слышишь?

Ни с чем не сравнимое удовольствие

Его величество здесь!

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