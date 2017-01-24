15 уловок фотографов, которые делают еду в рекламе такой аппетитной

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Никто не выглядит в реальной жизни так же, как в рекламе, даже суперидеальные модели. Причем это относится не только к людям, но и к еде, над которой — только представьте себе — тоже трудятся стилисты. AdMe.ru нашел для вас 15 любопытных трюков, благодаря которым продукты в рекламе выглядят безупречно свежими и аппетитными.

Фрукты покрывают дезодорантом для блеска

Фрукты в рекламе должны блестеть, и, как выяснилось, для этого не нужны какие-то специальные средства. Вполне подойдет дезодорант в виде спрея. Помимо своих основных свойств он способен придавать блеск клубнике, винограду, яблокам и многим другим фруктам. Некоторые фуд-стилисты для этих же целей используют лак для волос.

Вместо сиропа оладьи поливают моторным маслом

Поистине тошнотворное блюдо, но выглядит убедительно. Настоящий сироп быстро впитывается в оладьи, поэтому его заменяют моторным маслом, чтобы фотограф успел отснять нужные кадры. К тому же есть еще один трюк: оладьи покрывают водоотталкивающим спреем для обуви или ткани. Он образует защитный слой, которому никакой сироп не страшен.

Котлеты в бургерах подкрашивают кремом для обуви

Котлеты из рекламы бургеров почти сырые, их обжаривают не более нескольких секунд, чтобы они не потеряли влагу и остались большими и сочными. Для большей правдоподобности их подкрашивают кремом для обуви, а для создания полосок, имитирующих следы гриля, к поверхности котлет прикладывают раскаленные шампуры. И это далеко не все манипуляции, которые проделывают с бургерами. Из этого видео вы узнаете другие секреты по созданию самого аппетитного фастфуда на свете. Правда, едва ли его можно назвать съедобным.

Морепродукты поливают глицерином

Морепродукты быстро заветриваются, что совсем не устраивает фотографов. Чтобы креветки и прочие дары моря как можно дольше выглядели свежими и сочными, их обрабатывают смесью из воды и глицерина.

В китайскую лапшу добавляют сироп глюкозы

Лапша быстро готовится, но почти так же быстро сохнет и теряет вид. Чтобы этого не происходило, ее поливают сиропом глюкозы, который обычно используется для приготовления десертов.

Торты прослаивают картоном

Чтобы коржи лучше держали объем и не размокали от крема, их прослаивают картоном и скрепляют зубочистками. Подобные трюки используются также в рекламе сэндвичей и бургеров.

Для создания пены в напитках используют жидкое мыло

При съемке таких напитков, как молоко, кофе и пиво, фотографы добавляют в них жидкое мыло или средство для мытья посуды. Оно создает устойчивую пену, которая выглядит естественно и делает напитки привлекательнее.

Мороженое заменяют картофельным пюре

Из-за осветительных приборов в студии настоящее мороженое очень быстро теряет форму и тает. Поэтому его заменяют окрашенным картофельным пюре или пастой из крахмала, сахарной пудры, кукурузного сиропа, жира и других компонентов. Все это неаппетитно, зато выглядит совсем как настоящее мороженое и не течет. Вот пример того, как его делают.

В роли взбитых сливок — крем для бритья

Крем для бритья гораздо лучше держит форму и, в отличие от взбитых сливок, не тает. Это существенно облегчает задачу фотографу. Единственное, о чем ему придется беспокоиться, — чтобы никто из моделей не съел «десерт» по ошибке.

Кубики льда сделаны из пластика

Как и мороженое, лед очень быстро тает под осветительными приборами. Пластиковые кубики, которые, кстати, тоже можно заморозить и использовать по назначению, прекрасно подходят для рекламы прохладительных напитков.

Молоко в рекламе хлопьев заменяют клеем

В настоящем молоке хлопья быстро размокают и опускаются на дно тарелки. Если заменить молоко клеем ПВА, то хлопья останутся на поверхности и не потеряют своего первоначального вида, пока их будут фотографировать.

В газированную воду добавляют антацидные средства

Пузырьки углекислого газа в лимонаде выветриваются довольно быстро. Но их можно получить снова, если добавить в газировку антацидное средство, которое люди принимают, чтобы избавиться от изжоги. Соединение газированной воды и антацидов вызывает химическую реакцию нейтрализации, и пузырьки появляются вновь, что и требуется фотографу.

Курицу гриль набивают бумажными полотенцами

Курицу на самом деле не готовят на гриле, как полагается. Как и котлеты для фастфуда, ее подвергают минимальной тепловой обработке и раскрашивают, а для придания соблазнительного объема куриную тушку набивают бумажными полотенцами и зашивают.

Для приготовления соусов используют воск

Чем гуще соус, тем лучше для фотографа. Поэтому в соусы добавляется расплавленный воск различных цветов, который придает им идеальную консистенцию.

Пар создают искусственно

Еда, от которой так аппетитно исходит пар, словно ее только что приготовили, скорее всего, даже не горячая. Есть несколько трюков (не считая фотошопа), к которым фотографы прибегают для создания этой иллюзии: отпариватель, которым несколько раз проводят над едой, чтобы заставить ее «дымиться»;

шарики из ваты — их смачивают водой и отправляют в микроволновку, а затем размещают внутри блюда или позади него. Нагретая вата будет выделять пар несколько минут, за это время фотограф успеет сделать свою работу;

специальное приспособление для имитации пара, которое выделит его ровно столько, сколько нужно. В этом видео показаны все 3 способа. Кто бы мог подумать, что снимать горячую картошку — это целое искусство!