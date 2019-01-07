15 событий 2018 года, которые войдут в исторические хроники XXI века

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Несколько дней назад мир перешагнул порог 2019 года, оставив позади 2018-й. Каким мы запомним минувший год и что о нем напишут в учебниках через несколько десятилетий? Давайте освежим в памяти события ушедшего года, которые останутся в истории благодаря объективу фотоаппарата.

AdMe.ru вспомнил события, которые войдут в летопись XXI века в главе под названием «2018».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, Южная Корея

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Один из величайших ученых современности Стивен Хокинг ушел из жизни на 77-м году

Женщины молятся о спасении детей, оказавшихся запертыми в пещере Тхамлуангнангнон в Таиланде

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить машину. До 2018 года Саудовская Аравия оставалась единственной страной в мире, где водительские права выдавали только мужчинам

Чемпионат мира по футболу в России

Запуск компанией Илона Маска SpaceX автомобиля Tesla на околоземную орбиту

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Брайан Ривера на месте своего дома, уничтоженного извержением вулкана Фуэго, Гватемала

На Кубе закончилась эпоха Кастро. Рауль Кастро сложил полномочия главы государства 19 апреля

Около 100 тыс. человек вышли на улицы Парижа, протестуя против повышения цен на автомобильное топливо

Выход фильма «Богемская рапсодия», рассказывающего о жизни и творчестве Фредди Меркьюри

Запуск зонда «Паркер», который должен будет подойти к Солнцу на максимально близкое расстояние в 6,2 млн км

Самоуничтожение картины Бэнкси, проданной на аукционе за $ 1,4 млн

11-летний Джейкоб Сейлорс на месте своего сгоревшего дома. Лесные пожары в Калифорнии стали крупнейшими за последние 100 лет

А какое событие 2018 года запомнилось вам больше всего?