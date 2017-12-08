15 исторических снимков, которые вряд ли оставят вас равнодушными

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Фотография, словно машина времени, переносит нас сквозь десятилетия и погружает в атмосферу давно ушедшей эпохи. Люди, запечатленные на снимках, кажутся жутко далекими, но на самом деле они переживали те же простые человеческие эмоции, что и мы с вами. AdMe.ru собрал 15 невероятно эмоциональных исторических снимков, которые никого не оставят равнодушным.

Дети, похожие на маленьких пингвинов, гуляют на морозе, Россия, 1968 г.

Парижский бар, 1960-е гг.

Влюбленные танцуют, 1950 г.

Девушка пришла в школу в мини-юбке, 1960-е гг.

Ребенок встретился с Андре Гигантом, французским рестлером, 1970-е гг.

Солдат вернулся домой, 1940-е гг.

Так выглядит счастье, 1969 г.

Мужчины празднуют окончание сухого закона, США, 1933 г.

Ветрено, 1940-е гг.

Красивая женщина приковывает взгляды, 1950 г.

Старшеклассники общаются в перерыве между уроками, США, 1955 г.

Прощальный поцелуй, 1960-е гг.

Осуждение моды, Барселона, 1965 г.

Полуночное объятие, 1934 г.

Девушки обливаются водой в жаркий день, Нью-Йорк, 1943 г.

Бонус: 90-е тоже уже история! И вот фотография, которая это доказывает. Парень на ней очень крут