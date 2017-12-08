15 исторических снимков, которые вряд ли оставят вас равнодушными
Фотография, словно машина времени, переносит нас сквозь десятилетия и погружает в атмосферу давно ушедшей эпохи. Люди, запечатленные на снимках, кажутся жутко далекими, но на самом деле они переживали те же простые человеческие эмоции, что и мы с вами.
AdMe.ru собрал 15 невероятно эмоциональных исторических снимков, которые никого не оставят равнодушным.
Дети, похожие на маленьких пингвинов, гуляют на морозе, Россия, 1968 г.
Парижский бар, 1960-е гг.
Влюбленные танцуют, 1950 г.
Девушка пришла в школу в мини-юбке, 1960-е гг.
Ребенок встретился с Андре Гигантом, французским рестлером, 1970-е гг.
Солдат вернулся домой, 1940-е гг.
Так выглядит счастье, 1969 г.
Мужчины празднуют окончание сухого закона, США, 1933 г.
Ветрено, 1940-е гг.
Красивая женщина приковывает взгляды, 1950 г.
Старшеклассники общаются в перерыве между уроками, США, 1955 г.
Прощальный поцелуй, 1960-е гг.
Осуждение моды, Барселона, 1965 г.
Полуночное объятие, 1934 г.
Девушки обливаются водой в жаркий день, Нью-Йорк, 1943 г.
Бонус: 90-е тоже уже история! И вот фотография, которая это доказывает. Парень на ней очень крут
Фото на превью FabixxClan / reddit.com