16 редких фото знаменитостей, какими мы их не видели

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Среди тысячи снимков известных людей прошлого и настоящего есть кадры, которые вызывают у нас умиление и восхищение, заставляют почувствовать вкус слегка горьковатой ностальгии. Эти фотографии запечатлели обычный момент из повседневной жизни или рабочую обстановку — каждая из них рассказывает свою историю.

Мы в AdMe.ru собрали для вас редкие фотографии всеми любимых знаменитостей, которые не оставят вас равнодушными.

Джессика Лэнг, Милош Форман, Владимир Высоцкий и Марина Влади. США, Лос-Анджелес, август 1976 г.

Ролан Быков, Кристина Орбакайте и Юрий Никулин на съемках фильма «Чучело», 1982 г.

Джонни Депп и Мэттью Перри, 1987 г.

Мик Джаггер, Джон Леннон и Йоко Оно.

Джим Керри со своей дочерью Джейн Керри, 1991 г.

Боло Йен борется с Брюсом Ли. В качестве «оружия» — Джеки Чан, 1973 г.

Анатолий Папанов, Андрей Миронов и Марк Захаров на съемках фильма «12 стульев».

Фрида Кало и Чавела Вергас, 1950 г.

Квентин Тарантино с актерами из «Криминального чтива», 1994 г.

Группа «Би-2» в начале своей карьеры.

Виктор Цой в Вильнюсе, 1988 г.

Маленький Джордж Клуни с сестрой.

Юрий Гагарин на отдыхе в лесу.

Звезды фильма «Звездные войны» в баре, 1977 г.

Алексей Балабанов, Ирина Салтыкова и Сергей Бодров на съемках фильма «Брат-2», 2000 г.