13 примеров того, как стремительно меняется мир вокруг нас

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За последние 100 лет планета Земля претерпела большие метаморфозы. Города отстраиваются заново или вовсе перестраиваются, городской ландшафт приобретает лоск и становится удобным для жизни, окрестности мегаполисов преображаются — и все благодаря техническим достижениям. А вот климатические изменения не радуют хорошими новостями.

AdMe.ru решил наглядно показать, как люди с годами меняют нашу планету.

«Мулен Руж», Париж

Площадь Гранд-Саблон, Брюссель, Бельгия

Мюнстерский дворец, Германия

Мостар, Босния и Герцеговина

Строительство символа США в Париже

Кельнский собор, Германия

Река Тиннелва, Норвегия

Бремен, Германия

Набережная Орсе, Париж

Замок Стен, Антверпен, Бельгия

Торговая улица, Оснабрюк, Германия

Вход в метро, Минск

Северный Ледовитый океан

Фото на превью kalfany / zalaza

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