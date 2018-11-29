13 примеров того, как стремительно меняется мир вокруг нас
За последние 100 лет планета Земля претерпела большие метаморфозы. Города отстраиваются заново или вовсе перестраиваются, городской ландшафт приобретает лоск и становится удобным для жизни, окрестности мегаполисов преображаются — и все благодаря техническим достижениям. А вот климатические изменения не радуют хорошими новостями.
AdMe.ru решил наглядно показать, как люди с годами меняют нашу планету.
«Мулен Руж», Париж
Площадь Гранд-Саблон, Брюссель, Бельгия
Мюнстерский дворец, Германия
Мостар, Босния и Герцеговина
Строительство символа США в Париже
Кельнский собор, Германия
Река Тиннелва, Норвегия
Бремен, Германия
Набережная Орсе, Париж
Замок Стен, Антверпен, Бельгия
Торговая улица, Оснабрюк, Германия
Вход в метро, Минск
Северный Ледовитый океан
Фото на превью kalfany / zalaza