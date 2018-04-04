15 офигенных фотографий, где ракурс решает все
Не все, у кого есть фотоаппарат, фотографы. Кроме техники нужен еще и особый взгляд. И эти снимки — с лапками утки, фламинго под водой и обычной теркой изнутри — сделали те, у кого он есть. А теперь получайте визуальное наслаждение по полной.
AdMe.ru собрал фотографии, где обычные явления предстают перед нами в необычном свете. И выглядит это очень круто.
Утка, вид снизу
Ресницы слона
Фламинго
Кот
Гамак-самолет
Терка изнутри
Собор Святого Павла, Лондон
Рассвет, вид с неба
Собачка-облако
Дерево в Огайо
Мыльный пузырь
Самолетик
Собака, нырнувшая за мячиком
Караван
Просто фото мурены анфас
Делитесь и вы с нами своими фотографиями, снятыми в необычном ракурсе, и они обязательно появятся в новых статьях.
Фото на превью dopreS0891/Pikabu