15 офигенных фотографий, где ракурс решает все

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Не все, у кого есть фотоаппарат, фотографы. Кроме техники нужен еще и особый взгляд. И эти снимки — с лапками утки, фламинго под водой и обычной теркой изнутри — сделали те, у кого он есть. А теперь получайте визуальное наслаждение по полной.