15 офигенных фотографий, где ракурс решает все

Не все, у кого есть фотоаппарат, фотографы. Кроме техники нужен еще и особый взгляд. И эти снимки — с лапками утки, фламинго под водой и обычной теркой изнутри — сделали те, у кого он есть. А теперь получайте визуальное наслаждение по полной.

AdMe.ru собрал фотографии, где обычные явления предстают перед нами в необычном свете. И выглядит это очень круто.

Утка, вид снизу

Ресницы слона

Фламинго

Кот

Гамак-самолет

Терка изнутри

Собор Святого Павла, Лондон

Рассвет, вид с неба

Собачка-облако

Дерево в Огайо

Мыльный пузырь

Самолетик

Собака, нырнувшая за мячиком

Караван

Просто фото мурены анфас

Делитесь и вы с нами своими фотографиями, снятыми в необычном ракурсе, и они обязательно появятся в новых статьях.

Фото на превью dopreS0891/Pikabu

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