15 невероятных совпадений, увидев которые вы скажете: «Такого не может быть!»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир удивителен и непредсказуем. Порой в нем происходят такие необычные вещи, что можно заподозрить, будто где-то тут использовали фотошоп. В такие моменты остается только медленно достать телефон, сделать фотографию, отправить ее друзьям и получить их комментарий: «Тебе все равно никто не поверит».

AdMe.ru собрал несколько таких случайностей, мимо которых просто невозможно пройти.

Кажется, лучше прийти на вечеринку в одинаковом платье с кем-нибудь еще, чем с полом

На фото случайно попался вор-карманник

Салат айсберг отправляется компанией «Титаник»

Когда тебе улыбается весь мир

Ну а что, мороженое все любят

Когда вы с напарником одно целое

Кажется, что это огромное брокколи

Верх маскировки

Преступление раскрыто

Заголовок в газете: «Умерла из-за грызения ногтей».

Эта труба выглядит как Рафики из «Короля-льва»

Наглядный образец

Завтрак перфекциониста

«Это произошло абсолютно случайно, когда я ел хлопья. Стоит сказать, выглядит довольно эстетично».

Ручка двери похожа на НЛО, а грязь — на лес

Гармония

Идеальное совпадение

На самом деле на заднем плане не забор, а озеро