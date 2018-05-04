15 невероятных совпадений, увидев которые вы скажете: «Такого не может быть!»
Мир удивителен и непредсказуем. Порой в нем происходят такие необычные вещи, что можно заподозрить, будто где-то тут использовали фотошоп. В такие моменты остается только медленно достать телефон, сделать фотографию, отправить ее друзьям и получить их комментарий: «Тебе все равно никто не поверит».
AdMe.ru собрал несколько таких случайностей, мимо которых просто невозможно пройти.
Кажется, лучше прийти на вечеринку в одинаковом платье с кем-нибудь еще, чем с полом
На фото случайно попался вор-карманник
Салат айсберг отправляется компанией «Титаник»
Когда тебе улыбается весь мир
Ну а что, мороженое все любят
Когда вы с напарником одно целое
Кажется, что это огромное брокколи
Верх маскировки
Преступление раскрыто
Заголовок в газете: «Умерла из-за грызения ногтей».
Эта труба выглядит как Рафики из «Короля-льва»
Наглядный образец
Завтрак перфекциониста
«Это произошло абсолютно случайно, когда я ел хлопья. Стоит сказать, выглядит довольно эстетично».
Ручка двери похожа на НЛО, а грязь — на лес
Гармония
Идеальное совпадение
На самом деле на заднем плане не забор, а озеро
Фото на превью ipylaev / pikabu