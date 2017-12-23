15 лучших среди миллиарда фотографий с Flickr, которые не оставили равнодушными пользователей интернета в 2017 году

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AdMe.ru любит окончание года за то, что можно подвести итоги и собрать всю красоту вместе, чтобы еще раз увидеть то, что нас поразило и вдохновило в уходящем году. Но не только мы подводим итоги — вот и Flickr, крупнейший сайт для размещения фотографий, которым пользуются профессионалы и любители, представил свой рейтинг самых популярных фото 2017 года. Полную версию можно посмотреть здесь.

1. Пора прощаться

Большинство фотографий Ивоны Подласински (Iwona Podlasińska) спонтанные, оттого и получаются такими живыми, сказочными и невероятно трогательными. Она обожает работать с детьми и, как никто другой, может передать неподдельные детские эмоции. А главными моделями Ивоны выступают ее собственные дети и племянники. Погрузиться в мир детства можно здесь.

2. Большой и еще больше

Крис Франк (Chris Frank) не боится фотошопа, а умеет с помощью него превращать все, что попадается ему на глаза, в сюрреалистические миры. Все его завораживающие работы можно посмотреть здесь.

3. Ускользающая красота

Джерри Фрайер (Jerry Fryer) объединил два своих самых любимых занятия — путешествия и фотографию, — своим талантом вдохновив и других людей. Мастер света, тени, цвета, линий, текстур и просто хороший человек, который умеет видеть вокруг себя прекрасное.

4. Лестница в небеса

Коэн Джейкобс (Koen Jacobs) — фотограф, который изучает улицы и всматривается в городскую жизнь. Его работы особенно придутся по душе тем, кто любит черно-белые фотографии и готов погрузиться в эмоции незнакомых людей.

5. Млечный Путь через плотину Харви, Западная Австралия

Фотограф под ником inefekt69 специализируется на съемках ночного неба в его родном городе Перте (Западная Австралия).

6. Зеркальное отражение Мон-Сен-Мишель

Луи Лагард (Loïc Lagarde) — французский фотограф, посетивший более 50 стран. Луи считает, что фотография — отличный способ остановить и сохранить момент постоянно меняющегося времени.

7. Большая голубая цапля и ее улов

Птицы в движении — страсть Салаха Баазизи (Salah Baazizi). Благодаря таланту и удаче его фотографии получаются невероятно динамичными.

8. Остров Вестрахорн

Этьен Руфф (Etienne Ruff) — фотограф-любитель, которому нравится сочетать путешествия и свою любовь к пейзажам, которые он сохраняет не только в своих воспоминаниях, но и на фотографиях.

9. Одиночество

Ани Тузель (Ania Tuzel) — невероятно талантливый фотограф, которая умеет показать природу в ее лучших и самых сказочных проявлениях.

10. Халльштатт, Австрия

Ганс-Питер Дойч (Hans-Peter Deutsch) более 30 лет находит самые живописные места, в которых нет людей. В своих пейзажах он стремится показать, как выглядела наша планета до людей и что было бы, если бы люди покинули планету.

11. Город львов

Александр Лаутербах (Alexander Lauterbach) — фотограф-любитель из Германии, который питает страсть к городским фотографиям.

12. Поток

Пол (Paul) — пример того самого человека, который вырвался из офисной жизни и не собирается туда возвращаться. Мастер панорам и мечтатель, который сам себе подарил свободу.

13. Зимняя сказка

Ахим Томаэ (Achim Thomae) работал на круизных лайнерах 14 лет, много путешествовал и мечтал стать фотографом. Все началось с пейзажей, которые он делал на старенькую камеру в своих поездках. Сейчас Ахим — профессиональный фотограф, его работами пользуются Porsche, Microsoft, Samsung и другие известные компании. Еще одно доказательство того, что мечты сбываются — нужно только захотеть.

14. Меланхолия

Алисия Змысловска (Alicja Zmysłowska) любит собак и фотографии, поэтому нередко объединяет их вместе. Но к другим животным Алисия тоже неравнодушна и знает, что каждая живая душа уникальна — именно эту неповторимость фотограф и пытается поймать.

15. Посмотри мне в глаза

Эрл Рейнинк (Earl Reinink) с 1977 года посвящает все свое свободное время погоне за идеальным снимком. По его словам, к счастью, он до сих пор его ждет.