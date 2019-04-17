15 остросоциальных фотографий, на которые невозможно смотреть без мурашек по коже

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На конкурс World Press Photo — 2019 фотожурналисты со всего мира прислали более 70 тыс. фотографий, рассказывающих о самом наболевшем. В статье вы увидите лучшие работы финалистов, которые показывают мир таким, каким его могут увидеть только профессионалы через объективы своих камер, и узнаете истории этих кадров.

AdMe.ru надеется, что такие крики души обязательно будут услышаны и человечество задумается, в каком направлении оно движется.

Соколы и арабское влияние

Фотограф: Brent Stirton На фотографии — балобан с птенцами в Эрдэнэсанте (Монголия). Эти хищные птицы находятся под угрозой исчезновения. Опасность представляют: браконьеры, электрический ток, текущий по плохо спроектированным линиям электропередачи, разрушение среды обитания животных и обработка земель химикатами. Но благодаря усилиям арабского мира, который возрождает соколиную охоту и разводит птиц, возможно, удастся увеличить численность этого вида и сохранить его.

Мода Дакара

Фотограф: Finbarr O’Reilly Три модели демонстрируют наряды от дизайнера Адама Пэриса (Дакар, Сенегал). Ежегодная Дакарская неделя моды стала важным событием для всего континента. Это яркое торжество сопровождается экстравагантным уличным шоу, в котором принимают участие тысячи людей со всех уголков столицы, а также это возможность пригласить модельеров из разных стран и наладить с ними сотрудничество.

Знакомство с Бобом

Фотограф: Jasper Doest Боб — спасенный фламинго, который живет среди людей на острове Кюрасао. Птица влетела в окно отеля и была тяжело ранена. Ее разместили в центре реабилитации диких животных, и за время лечения Боб так привык к людям, что не может вернуться в привычную ему среду обитания. Фламинго назначили послом FDOC — организации, которая рассказывает местным жителям о важности защиты дикой природы острова.

Вулкан

Фотограф: Daniele Volpe Так выглядит гостиная дома в Сан-Мигель-Лос-Лотес (Гватемала) после извержения вулкана Фуэго 3 июня. Фуэго находится примерно в 40 км к юго-западу от столицы Гватемалы и является одним из самых активных вулканов Латинской Америки, который периодически извергается с 2002 года. Его контролируют вулканологи, но в этот раз извержение произошло без предупреждения. Это происшествие унесло много жизней и стало одним из самых смертоносных в Гватемале за последние 100 лет.

Носочки фламинго

Фотограф: Jasper Doest Карибский фламинго осматривает импровизированные носки, которые сделали для того, чтобы облегчить боль от тяжелых повреждений стоп. Такие поражения распространены среди плененных фламинго, так как у них очень чувствительные лапы и они привыкли ходить по мягкой почве.

Земли Ибеджи

Фотограф: Sanne De Wilde На фотографии 2 сестры стоят рядом друг с другом. В Нигерии, в городе Игбо-Ора, отмечается одна уникальная особенность: здесь почти всегда рождаются близнецы. В ранние времена появление близнецов считалось плохим знаком, и в некоторых регионах Африки младенцев убивали при рождении, но в настоящее время все изменилось, такое событие принято отмечать с размахом, потому как многие верят, что близнецы приносят удачу и богатство.

Жизнь среди того, что осталось позади

Фотограф: Mario Cruz Мальчик, собирающий перерабатываемые отходы, лежит в окружении мусора на матрасе, который плывет по реке Пасиг в Маниле (Филиппины). С 1990-х годов река Пасиг была признана биологически мертвой из-за бытовых и промышленных отходов, которые в нее сбрасывают. Несмотря на то что предпринимаются попытки спасти реку, до сих пор в некоторых местах сохраняется такое скопление мусора, что по нему можно ходить.

Лица эпидемии

Фотограф: Philip Montgomery Тело Брайана Малмсбери нашли в подвале дома его семьи, он умер от передозировки героина (Майамисберг, США). Каждый день в США от опиоидов умирает более 130 человек. Кризис уходит корнями в 1990-е годы, когда фармацевтические компании заверили врачей, что опиоидные болеутоляющие средства не вызывают привыкания. Увеличение назначения таких препаратов, как оксиконтин, привело к широкому распространению зависимости и злоупотреблению. Некоторые люди перешли на героин, который был дешевле, а затем на синтетические опиоиды, которые чаще приводят к передозировке.

Кубанита

Фотограф: Diana Markosian Пура едет по своему району в розовом кабриолете 1950-х годов, а жители собираются, чтобы отпраздновать ее 15-й день рождения (Гавана, Куба). Куинсанера — это латиноамериканская традиция совершеннолетия, демонстрирующая чистоту и готовность девочки к браку. Семьи идут на большие расходы, чтобы устроить грандиозную вечеринку для своих дочерей. Для Пуры же это событие крайне важно и по другой причине: несколько лет назад ей диагностировали опухоль головного мозга и сказали, что она не доживет до 13 лет.

Эвакуированные

Фотограф: Wally Skalij Эвакуированные лошади после самого разрушительного пожара в истории Калифорнии, который произошел в 2018 году. Огонь уничтожил более 676 тыс. га.

Мальчик Альмаджири

Фотограф: Marco Gualazzini Мальчик-сирота проходит мимо стены с рисунками, изображающими гранатометы, в Боле (Чад). В бассейне Чада идет гуманитарный кризис, вызванный политическим конфликтом и экологическими факторами. Когда-то озеро Чад было крупнейшим в Африке и спасением для 40 млн человек, но в результате незапланированной ирригации, длительной засухи и вырубки лесов размер озера за последние 60 лет уменьшился на 90 %. Рыболовство как один из немногих источников средств к существованию исчезло, а дефицит воды спровоцировал конфликты между фермерами и скотоводами. Также в этом районе устанавливает свои правила экстремистская группа, которая извлекает выгоду из трудностей местных жителей, устроив в деревне базу для вербовки. В ходе конфликта погибло 2,5 млн человек.

Акашинга (Отважные)

Фотограф: Brent Stirton



Петронелла Чигумбура, боец из единственного женского вооруженного отряда «Акашинга» («Отважные»), защищает диких животных в Зимбабве от браконьеров.

Никогда не видел его плачущим

Фотограф: Michael Hanke Зденек Шафранек стал инвалидом после несчастного случая на работе в авторемонтной мастерской в ​​2003 году: на него упала автомобильная платформа весом 1,5 т. Но он не сдался и стал капитаном сборной Чехии по хоккею с шайбой, участвовал в трех Паралимпийских играх, представляет свою страну в горном велосипеде и ручном велоспорте, а в 2017–2018 годах был чемпионом Чехии по парабоксингу.

Дом, который кровоточит

Фотограф: Yael Martínez На фото дочь фотографа, Итцель Мартинес, играет в доме ее бабушки и дедушки в Герреро (Мексика). Трое ее дядей пропали в 2013 году, и для Мексики исчезновение людей — не редкость: более 37 400 человек считаются пропавшими без вести. Подавляющего большинства из них, как полагают, уже нет в живых. Такие события являются источником длительной психологической травмы для их семей. Фотограф на личном примере решил показать возникшие психологический и эмоциональный переломы в собственной семье и описать то отчаяние, которое накапливается со временем.

Плачущая девочка на границе

Фотограф: John Moore Именно эта фотография стала победителем World Press Photo — 2019. Маленькую девочку зовут Янела Санчес, и она вместе с мамой была задержана американскими пограничниками при попытке пересечь границу с Мексикой. Зачастую при задержании нелегалов родителей разлучают с детьми и отправляют в разные места содержания под стражей. Но после этого снимка данная практика была прекращена.

А какая фотография тронула вас больше остальных?