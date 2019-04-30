15 исторических фото, которые потрясающе смотрятся в цвете
История никогда не была черно-белой. Она так же полна красок, как настоящее и будущее. К сожалению, мы не могли видеть яркие тона на черно-белых фотографиях, пока несколько талантливых художников, таких как Мэдс Мэдсен (он же Zuzahin), Санна Даллауэй (Sanna Dullaway) и Дана Келлер (Dana Keller), не взялись кропотливо восстанавливать их цвета. Теперь эти снимки стали более живыми и еще более памятными.
Мы в AdMe.ru хотим приобщиться к яркой истории и сделать так, чтобы вы взглянули на эти старые фото по-новому.
Брошенный мальчик с мягкой игрушкой, Лондон, 1945 год
Марк Твен в саду, около 1900 года
Железнодорожная станция Уолдуик, около 1903 года
Чарли Чаплин без грима, 1916 год
Бесплатная столовая Аль Капоне во время Великой депрессии, 1931 год
Мэрилин Монро после выступления перед солдатами в Корее, 1954 год
Рождество в Гленвуде, США, около 1949 года
Кони-Айленд, США, около 1905 года
Капрал Десмонд Досс со своей женой Дороти после получения Медали Почета от президента Гарри Трумэна, 12 октября 1945 года
Пикник на пляже в Сарасоте, США, 1941 год
Анна Франк, 1942 год
Американский рядовой Фред Линден держит французского мальчика после освобождения деревни Тревьер во время битвы за Нормандию, 10 июня 1944 года
Когда девушки доставляли лед, 1918 год
Авраам Линкольн, 1865 год
Элвис Пресли, Присцилла Пресли и новорожденная Лиза Мари,1968 год
Какое фото впечатлило вас больше всего? Сравним вкусы в комментариях!
Фото на превью Popperfoto/Getty Images, marinamaralarts / facebook