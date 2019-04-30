15 исторических фото, которые потрясающе смотрятся в цвете

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История никогда не была черно-белой. Она так же полна красок, как настоящее и будущее. К сожалению, мы не могли видеть яркие тона на черно-белых фотографиях, пока несколько талантливых художников, таких как Мэдс Мэдсен (он же Zuzahin), Санна Даллауэй (Sanna Dullaway) и Дана Келлер (Dana Keller), не взялись кропотливо восстанавливать их цвета. Теперь эти снимки стали более живыми и еще более памятными.

Мы в AdMe.ru хотим приобщиться к яркой истории и сделать так, чтобы вы взглянули на эти старые фото по-новому.

Брошенный мальчик с мягкой игрушкой, Лондон, 1945 год

Марк Твен в саду, около 1900 года

Железнодорожная станция Уолдуик, около 1903 года

Чарли Чаплин без грима, 1916 год

Бесплатная столовая Аль Капоне во время Великой депрессии, 1931 год

Мэрилин Монро после выступления перед солдатами в Корее, 1954 год

Рождество в Гленвуде, США, около 1949 года

Кони-Айленд, США, около 1905 года

Капрал Десмонд Досс со своей женой Дороти после получения Медали Почета от президента Гарри Трумэна, 12 октября 1945 года

Пикник на пляже в Сарасоте, США, 1941 год

Анна Франк, 1942 год

Американский рядовой Фред Линден держит французского мальчика после освобождения деревни Тревьер во время битвы за Нормандию, 10 июня 1944 года

Когда девушки доставляли лед, 1918 год

Авраам Линкольн, 1865 год

Элвис Пресли, Присцилла Пресли и новорожденная Лиза Мари,1968 год