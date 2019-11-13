15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

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100 лет может быть достаточно, чтобы изменился человек и окружающий его мир к лучшему. Множество явлений и вещей — от транспорта и купальных костюмов до законов и социального уклада — трансформировались, чтобы в итоге сделать нашу жизнь такой, какая она есть.

Нам еще многое предстоит усовершенствовать, но сегодня AdMe.ru хочет поделиться с вами несколькими фотографиями, которые доказывают, насколько далеко мы ушли от нашего сурового прошлого.

1. Маленькая филиппинка со своей семьей в человеческом зоопарке в Нью-Йорке, 1906 год. Хорошо, что в современном мире нет подобных вещей

2. Кинотеатр для цветного населения, 1937 год

3. 108 ярдов (99 м) за 4,5 дня, 1960 год

4. Маленькие чистильщицы устриц, 1911 год

5. Церемония посвящения в ку-клукс-клан, 1900 год

6. Пластиковая маска против метели, Канада, 1939 год. Мы рады, что эта идея не прижилась

7. Протестующий против безработицы, 1930-е годы

«У меня 3 специальности, я говорю на 3 языках, провел 3 года на войне, у меня 3 детей, и безработица длится 3 месяца. Мне нужна всего лишь 1 работа».

8. Первый день после того, как Швеция сменила левостороннее движение на правостороннее, 1967 год

9. Мэрилин Монро поет для солдат в Корее, 1954 год

10. Проволочная клетка, которую устанавливали снаружи окна, дарила младенцам больше свежего воздуха и солнечного света, 1934 год

11. Почти пустой класс после того, как белокожие ученики отказались посещать школу, в которой отменили сегрегацию, Нью-Йорк, 1964 год

12. Женщины, арестованные за ношение купальников, которые не закрывают ноги, 1922 год

13. Велосипедные шины обвязывали вокруг тела и использовали в качестве плавательного средства, Германия, 1925 год. Тысяча благодарностей тому, кто придал этому более приемлемый вид

14. Стадо из 600 овец косит траву по пути из Гайд-парка в Грин-парк, Лондон, 1931 год

15. Жители Западного Берлина показывают детей своим родителям, живущим в восточной части, 1961 год

Как вы думаете, от какого пережитка мир избавится в скором времени?