15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

74
7
69
2k

100 лет может быть достаточно, чтобы изменился человек и окружающий его мир к лучшему. Множество явлений и вещей — от транспорта и купальных костюмов до законов и социального уклада — трансформировались, чтобы в итоге сделать нашу жизнь такой, какая она есть.

Нам еще многое предстоит усовершенствовать, но сегодня AdMe.ru хочет поделиться с вами несколькими фотографиями, которые доказывают, насколько далеко мы ушли от нашего сурового прошлого.

1. Маленькая филиппинка со своей семьей в человеческом зоопарке в Нью-Йорке, 1906 год. Хорошо, что в современном мире нет подобных вещей

© Bain News Service / Wikimedia Commons  

15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

2. Кинотеатр для цветного населения, 1937 год

© Dorothea Lange / Wikimedia Commons  

15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

3. 108 ярдов (99 м) за 4,5 дня, 1960 год

© The National Archives UK / flickr  

15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

4. Маленькие чистильщицы устриц, 1911 год

5. Церемония посвящения в ку-клукс-клан, 1900 год

6. Пластиковая маска против метели, Канада, 1939 год. Мы рады, что эта идея не прижилась

© Unknown / Wikimedia Commons  

15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

7. Протестующий против безработицы, 1930-е годы

«У меня 3 специальности, я говорю на 3 языках, провел 3 года на войне, у меня 3 детей, и безработица длится 3 месяца. Мне нужна всего лишь 1 работа».

8. Первый день после того, как Швеция сменила левостороннее движение на правостороннее, 1967 год

© Jan Collsiöö / wikipedia.org  

15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

9. Мэрилин Монро поет для солдат в Корее, 1954 год

© Bettmann / Contributor / Getty Images  

15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

10. Проволочная клетка, которую устанавливали снаружи окна, дарила младенцам больше свежего воздуха и солнечного света, 1934 год

11. Почти пустой класс после того, как белокожие ученики отказались посещать школу, в которой отменили сегрегацию, Нью-Йорк, 1964 год

12. Женщины, арестованные за ношение купальников, которые не закрывают ноги, 1922 год

13. Велосипедные шины обвязывали вокруг тела и использовали в качестве плавательного средства, Германия, 1925 год. Тысяча благодарностей тому, кто придал этому более приемлемый вид

© Nationaal Archief / flickr  

15 исторических фото, которые показывают неприглядную сторону истории

14. Стадо из 600 овец косит траву по пути из Гайд-парка в Грин-парк, Лондон, 1931 год

15. Жители Западного Берлина показывают детей своим родителям, живущим в восточной части, 1961 год

Как вы думаете, от какого пережитка мир избавится в скором времени?

Фото на превью Bain News Service / Wikimedia Commons

74
7
69
2k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться