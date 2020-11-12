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15+ идеальных фото, на которые нужно смотреть, когда достало несовершенство мира

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Не обязательно идти в музей, чтобы увидеть идеальные сочетания цветов, симметрию изображения и совпадение текстур. Бывает, что такое совершенство удается запечатлеть и на обычных фото. Такие кадры успокаивают и служат своего рода медитацией.

Мы в AdMe.ru смотрим на них, когда хочется отдохнуть. Предлагаем это сделать и вам.

1. «Вот панкейки, которые я приготовил»

© StartCase / reddit

2. «Новые носки моей девушки слились с ковриком в нашей ванной»

© Thenyster / reddit

3. Вы знали, что подсолнухи состоят из сотен маленьких цветков с почти идеальной симметрией?

© crinnoire / reddit

4. «Мой тыквенный чизкейк»

© pinksky1134 / reddit

5. Вот так нужно застилать кровать

© martytheparty13 / reddit

6. Идеальный градиент

© marcmcculkin / reddit

7. Капот машины в росе

© reddit-dude123456789 / reddit

8. «Мой друг делает пол с подогревом»

© Angienka / reddit

9. Мороженое, которое жалко есть

© vicklespickles / reddit

10. Балкон после дождя

© HoratioMarburgo / reddit

11. Коврик идеально вписался в новый дом

© spiicynooodle / reddit

12. Круассан в разрезе

© Dexter_davis / reddit

13. «Урожай перца моей кузины»

© Radwaymm / reddit

14. «Впервые испек чизкейк»

© bzzcbee / reddit

15. «Вот как выглядит выдвижной ящик моей девушки»

© sixosick / reddit

16. Прекрасная ипомея

© ApplesAreTheNewPears / reddit

17. Посмотрите на идеальную порцию Coca-Cola

© Kazzuzz / reddit

У вас есть фотографии, которые дополнят эту подборку? Поделитесь ими в комментариях.

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