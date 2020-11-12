15+ идеальных фото, на которые нужно смотреть, когда достало несовершенство мира

Не обязательно идти в музей, чтобы увидеть идеальные сочетания цветов, симметрию изображения и совпадение текстур. Бывает, что такое совершенство удается запечатлеть и на обычных фото. Такие кадры успокаивают и служат своего рода медитацией.

Мы в AdMe.ru смотрим на них, когда хочется отдохнуть. Предлагаем это сделать и вам.

1. «Вот панкейки, которые я приготовил»

2. «Новые носки моей девушки слились с ковриком в нашей ванной»

3. Вы знали, что подсолнухи состоят из сотен маленьких цветков с почти идеальной симметрией?

4. «Мой тыквенный чизкейк»

5. Вот так нужно застилать кровать

6. Идеальный градиент

7. Капот машины в росе

8. «Мой друг делает пол с подогревом»

9. Мороженое, которое жалко есть

10. Балкон после дождя

11. Коврик идеально вписался в новый дом

12. Круассан в разрезе

13. «Урожай перца моей кузины»

14. «Впервые испек чизкейк»

15. «Вот как выглядит выдвижной ящик моей девушки»

16. Прекрасная ипомея

17. Посмотрите на идеальную порцию Coca-Cola