15+ идеальных фото, на которые нужно смотреть, когда достало несовершенство мира
Не обязательно идти в музей, чтобы увидеть идеальные сочетания цветов, симметрию изображения и совпадение текстур. Бывает, что такое совершенство удается запечатлеть и на обычных фото. Такие кадры успокаивают и служат своего рода медитацией.
Мы в AdMe.ru смотрим на них, когда хочется отдохнуть. Предлагаем это сделать и вам.
1. «Вот панкейки, которые я приготовил»
2. «Новые носки моей девушки слились с ковриком в нашей ванной»
3. Вы знали, что подсолнухи состоят из сотен маленьких цветков с почти идеальной симметрией?
4. «Мой тыквенный чизкейк»
5. Вот так нужно застилать кровать
6. Идеальный градиент
7. Капот машины в росе
8. «Мой друг делает пол с подогревом»
9. Мороженое, которое жалко есть
10. Балкон после дождя
11. Коврик идеально вписался в новый дом
12. Круассан в разрезе
13. «Урожай перца моей кузины»
14. «Впервые испек чизкейк»
15. «Вот как выглядит выдвижной ящик моей девушки»
16. Прекрасная ипомея
17. Посмотрите на идеальную порцию Coca-Cola
У вас есть фотографии, которые дополнят эту подборку? Поделитесь ими в комментариях.