15 фотографий, на которых совсем не то, что кажется с первого взгляда

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Иногда лучшие фотографии получаются, когда этого совсем не ожидаешь. Удачное стечение обстоятельств, немного юмора и креативный подход порой бывают круче фотошопа.



AdMe.ru делится своей подборкой фотографий, сделанных в нужное время и в нужном месте.

Вот что бывает, когда долго не высыпаешься

— Эй, у тебя что-то в волосах — Что? — Твой бывший

Если долго смотреть в бездну, то можно увидеть, как бездна смотрит в тебя

Когда в городе пробки и ты прилетаешь на важное мероприятие на ковре-самолете

Чужие дети слишком быстро взрослеют!

Когда ты, сам того не зная, играешь как девчонка

«Я просто тихо пройду мимо, чтобы эта чайка меня не заметила»

От современной архитектуры немного кружится голова

Когда очень хочется обмануть гравитацию

Кто кого?

Чем дольше смотришь, тем больше вопросов возникает

Над этой собакой точно поколдовал Дэвид Копперфильд

Мечтательный человек-пес

Еще не умеет знакомиться с девушками, но уже научился делать божественные селфи

Когда в бороде застрял чихуахуа