15 фотографий известных мест, сделанных во время природных катаклизмов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Природа иногда преподносит нам сюрпризы, «радуя» снегопадом в июне или аномальной жарой в +40 °C. В основном от превратностей погоды страдают местные жители, но иногда достается и туристам. К примеру, некоторые из них, сверяясь с путеводителями, недоумевают, в чем дело, ведь после катаклизмов памятники архитектуры и легендарные места выглядят совсем не так, как на фото.

AdMe.ru собрал несколько снимков, которые наглядно доказывают, что порой у природы свои планы. А чтобы вы в этом убедились, мы добавили фотографии, сделанные до или после катаклизмов, на которых эти места предстают в своем обычном виде.

1. Низкий уровень воды в каналах Венеции из-за отсутствия дождей и суперлуния, январь 2018 года

2. Красная площадь во время торфяных пожаров в Подмосковье, август 2010 года

3. Снегопад в алжирской части Сахары, январь 2018 года

4. Здание OMA в Пекине во время сильного смога, январь 2017 года

5. Колизей после снегопада, февраль 2018 года

6. Эйфелева башня принимает на себя удар молнии, 2014 год

7. Мост Золотые Ворота во время тумана

8. Жители Амстердама вышли покататься на коньках по замерзшим каналам, март 2018 года

9. Дым окутал район Малибу в Калифорнии во время сильнейших пожаров, ноябрь 2007 года. Тогда огонь подобрался максимально близко к знаменитой надписи на Голливудских холмах.

10. Стена Плача в Иерусалиме после сильнейшего снегопада, 2015 год

11. Вид на замерзший Ниагарский водопад

12. Башни финансового центра в Дубае во время песчаной бури, 2015 год

13. Храмовый комплекс близ вулкана Агунг, Бали, 2017 год. Слой копоти покрыл и без того темные строения, отчего они приобрели зловещий вид

14. Вид на старую часть иранского города Бам, почти полностью уничтоженного землетрясением, 2003 год