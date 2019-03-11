15 доказательств того, что не стоит верить идеальным кадрам в соцсетях

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Чтобы собрать больше лайков, пользователи стараются выкладывать в своих аккаунтах в соцсетях максимально впечатляющие и безупречные кадры. А для того чтобы сделать их такими, частенько прибегают к помощи фоторедакторов и прочим ухищрениям, и порой эти манипуляции меняют оригинал до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru обожаем подборки в стиле «до / после», поэтому отыскали серию закадровых снимков, которые доказывают, что создание современного шедевра для соцсетей — огромный труд как модели, так и фотографа с редактором.

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