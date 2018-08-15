15 доказательств того, что безупречные снимки в соцсетях — наглая ложь
В попытках стать звездой соцсетей, выставляя свою жизнь только в красивом свете, многие люди прибегают ко всевозможным хитростям. В этом вопросе их фантазия не знает границ, и иной раз остается лишь удивиться, как подобные трюки могли прийти кому-то в голову.
AdMe.ru подобрал самые неожиданные примеры того, каким образом создаются эти красивые снимки, вызывающие восхищение и зависть подписчиков. А в конце вас ждет бонус — собирательный образ девушек, которые в реальности иногда выглядят совсем иначе, нежели в инстаграме.
15. Чтобы вкрутить лампочку, нужно 2 человека. А для фото порой целых 3
14. Вот они, хитрости профессиональных фотографов
13. Когда для фотосессии ни разбрызгивателя не оказалось, ни дождя
12. Неприглядная обратная сторона удачного селфи
11. Большая распечатка, немного магии фотошопа — и вот ты в Париже
10. Этот неловкий момент
9. А спереди и не скажешь, что размерчик большеват
8. «Прикупил тут себе новенький „мерседес“. Ну почти»
7. Немного экстрима — и хоть на обложку!
6. Новенькие кроссы! Правда, бумажные...
5. Срочно нужна золотая цепь, чтобы впечатлить девушек? Легко!
4. «Нежусь в постельке с любимым...»
3. Крайне изобретательный молодой человек
2. Единственный способ сделать подобное фото — это отличная система поддержки
1. Вот это пример самой восхитительной дружбы
Бонус: «Моя маленькая Луна в инстаграме и в жизни»
Фото на превью flanchota / Twitter