15 доказательств того, что безупречные снимки в соцсетях — наглая ложь

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В попытках стать звездой соцсетей, выставляя свою жизнь только в красивом свете, многие люди прибегают ко всевозможным хитростям. В этом вопросе их фантазия не знает границ, и иной раз остается лишь удивиться, как подобные трюки могли прийти кому-то в голову.

AdMe.ru подобрал самые неожиданные примеры того, каким образом создаются эти красивые снимки, вызывающие восхищение и зависть подписчиков. А в конце вас ждет бонус — собирательный образ девушек, которые в реальности иногда выглядят совсем иначе, нежели в инстаграме.

15. Чтобы вкрутить лампочку, нужно 2 человека. А для фото порой целых 3

14. Вот они, хитрости профессиональных фотографов

13. Когда для фотосессии ни разбрызгивателя не оказалось, ни дождя

12. Неприглядная обратная сторона удачного селфи

11. Большая распечатка, немного магии фотошопа — и вот ты в Париже

10. Этот неловкий момент

9. А спереди и не скажешь, что размерчик большеват

8. «Прикупил тут себе новенький „мерседес“. Ну почти»

7. Немного экстрима — и хоть на обложку!

6. Новенькие кроссы! Правда, бумажные...

5. Срочно нужна золотая цепь, чтобы впечатлить девушек? Легко!

4. «Нежусь в постельке с любимым...»

3. Крайне изобретательный молодой человек

2. Единственный способ сделать подобное фото — это отличная система поддержки

1. Вот это пример самой восхитительной дружбы

Бонус: «Моя маленькая Луна в инстаграме и в жизни»