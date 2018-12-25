15 детей, которые не подозревали, что станут кумирами миллионов

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У каждого есть объект обожания и восхищения из мира шоу-бизнеса. Однако не каждый помнит о том, что звездами не рождаются. Португальская модель Сара Сампайо с детства мечтала работать на Victoria’s Secret. С раннего возраста она увлекалась моделированием волос, но к конкурсу по созданию причесок от Cabelos Pantene ее допустили только в 16 лет, и в 2007 году она его выиграла. Эта победа положила начало ее карьере в модельном бизнесе, и спустя 8 лет Сара осуществила свою мечту, став одним из «ангелов» компании Victoria’s Secret.

После долгих поисков AdMe.ru выбрал фотографии знаменитостей, где они лишь отдаленно напоминают тех красивых девушек, в которых сегодня влюблен весь мир.

1. В отличие от старшей сестры Дакоты, у Эль Фэннинг в детстве не было запоминающихся ролей. А теперь среди поклонников звездной семьи ходят споры о том, кто из них популярнее

2. Малышка Бейонсе еще не догадывается, что ее ждет успешный проект Destiny’s Child, прославившись в котором она начнет сольную карьеру

3. Диана Крюгер начала танцевать с 2 лет и долго занималась балетом. Это помогло ей получить роль в одном из важнейших фильмов в карьере — ленте «Одержимость»

4. Ирина Шейк изучала маркетинг в челябинском экономическом колледже, где ее заметили сотрудники имидж-клуба и предложили работу в модельном агентстве

5. К 4 годам Леди Гага самостоятельно научилась играть на фортепиано, а позже стала записывать кавер-версии песен Майкла Джексона на магнитофон

6. Ева Мендес училась на дизайнера интерьеров, но бросила обучение из-за любви к кинематографу

7. Эллен Пейдж участвовала в школьных постановках, мечтая стать актрисой. В возрасте 10 лет она исполнила роль в телефильме «Пит Пони» компании CBC

8. В юности Лили Коллинз вела колонку для Elle Girl и писала для Los Angeles Times. Позже она снялась в «90210: Новое поколение» и оставила увлечение журналистикой

9. До славы, которая пришла к Ким после реалити-шоу «Семейство Кардашьян», какое-то время звезда работала в музыкальной фирме своего отца Movie Tunes

10. Увидев в детстве мюзикл «Оклахома!», Мэнди Мур решила, что посвятит жизнь музыке. Благодаря своим песням она получила главную роль в фильме «Спеши любить»

11. До появления на телевидении Нина Добрев занималась балетом и художественной гимнастикой. Она поступала в технический университет, но не закончила его, выбрав карьеру актрисы

12. Карьера Кары в модельном бизнесе началась в 2012 году, когда, наряду с моделями Джордан Данн и Иди Кэмпбелл, она стала лицом косметического бренда Burberry Beauty

13. Бросив Католическую академию святого Михаила в Техасе, в 17 лет Эмбер Херд переехала в Нью-Йорк, а затем в Лос-Анджелес, чтобы осуществить мечту — стать актрисой

14. Бабушка Тейлор Свифт, оперная певица Марджори Финлей, оказала большое влияние на внучку. С 10 лет Тейлор выступала на ярмарках, спортивных мероприятиях и фестивалях

15. А вот и Сара Сампайо. И о ее пути к мечте вы уже знаете

А вы в детстве мечтали стать звездой телеэкранов или лицом глянцевой обложки?