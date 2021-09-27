15 чудес Шри-Ланки, снятых тревел-фотографом

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В начале года Шри-Ланка открыла свои границы для путешественников после продолжительного локдауна. Этот остров в Южной Азии — настоящий райский уголок, который привлекает туристов живописными чайными плантациями, руинами древних храмов, белыми пляжами, мангровыми лесами, потрясающей кухней и много чем еще. Мы поделимся с вами историями о современной жизни Шри-Ланки и чудесах природы, которые можно там увидеть, а также снимками одного из стоковых фотографов Depositphotos .

Рыбалка — традиционное занятие на Шри-Ланке. Протяженность пляжей острова более 1 300 км, и побережье очень разнообразное. Самый популярный способ ловли рыбы здесь — с помощью невода. Один его конец закрепляется на берегу, а другой фиксируется на борту лодки.

По оценкам исследователей, более 150 лет назад на Шри-Ланке обитали около 30 тыс. слонов! К сожалению, в начале XXI века это число уменьшилось в 5 раз. Чтобы сохранить их популяцию, на острове создали несколько больших национальных парков.

Сигирия — скальное плато, которое возвышается на 370 м над уровнем моря. Место знаменито тем, что 15 веков назад правитель Кассапа построил здесь крепость. Вход в нее представлял собой пасть высеченной в скале огромной фигуры льва, от которой до наших дней сохранились только лапы. Также в Сигирии находятся одни из старейших фонтанов в мире.

Количество кокосовых пальм на Шри-Ланке сравнимо с количеством чайных кустов. Пальмовые леса покрывают практически всю территорию острова, за исключением более холодных гор и их подножий. Везде, где есть пальмы, установлены знаки, предупреждающие о возможном падении кокосов.

Коломбо — крупнейший город Шри-Ланки. Даже если вы запланировали путешествие по зеленым горам или отдых на песчаном пляже, проведите несколько дней в оживленном Коломбо, чтобы получить яркие впечатления. Этот город является одним из главных портов Южной Азии. Древние храмы здесь располагаются по соседству с бизнес-центрами и загруженными автомагистралями.

Девятиарочный мост находится между Эллой и железнодорожной станцией Демодара и является главной достопримечательностью региона. Высота этого виадука — около 30 м. Он был построен во времена британского колониализма 100 лет назад. Материалом для создания грандиозного сооружения стал не металл, а местный камень.

Рыбалка на сваях — занятие шри-ланкийских рыбаков, практикуемое на протяжении тысячелетий. Благодаря ходулям они могут ловить рыбу в местах, недоступных для лодок, — у мелководного скалистого побережья острова. Рыбаки вкапывают свои сваи вдоль побережья, забираются на них и ловят рыбу удочкой.

Шри-Ланка — туристическая страна, поэтому вход на территорию храмов и руин крепостей здесь платный. Если вы ограничены во времени и средствах, посетите районы, где древние артефакты сосредоточены в одном месте. Полоннарува — средневековая столица страны, которая сегодня считается историческим памятником. Вы можете перемещаться по городу пешком или на велосипеде и каждую минуту находить что-нибудь интересное.

Королевство Полоннарува, существовавшее на Шри-Ланке более 10 веков назад, известно необычным архитектурным стилем под названием «ватадаге». В начале прошлого века археологи завершили раскопки древних построек города Полоннарува, и сегодня они доступны для туристов. Главные особенности стиля ватадаге — резьба по камню и колонны.

Если планируете побывать на Шри-Ланке, обязательно посетите уютный портовый город Галле. Его основали португальцы, но большую часть построили голландцы. Галле внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он напоминает типичный европейский город: в историческом центре вы найдете христианские храмы, голландский форт, необычный маяк и узкие пешеходные улочки. В Галле смешалась атмосфера трех морских держав: Великобритании, Нидерландов и Португалии.

Ни в одной другой стране на свадьбу не приглашают столько подружек невесты и шаферов. Несколько лет назад на Шри-Ланке даже зафиксировали мировой рекорд: на бракосочетании присутствовали более 100 подружек невесты и почти 30 шаферов. Большинство свадеб здесь проводят в национальном стиле: невеста одета в голубое, золотое или белое свадебное сари, а жених — в наряд «мул андума» с роскошной вышивкой.

Шри-Ланка (до 1972 года европейцы называли остров Цейлоном) в первую очередь известна своими чайными плантациями. В этой стране чай выращивают повсюду: в долинах, на горных склонах и даже на побережье. Сбором чайных листьев занимаются только женщины. Большинство из них собирают до 20 кг в день.

Ступа Абхаягири в Анурадхапуре была построена более 2 тыс. лет назад. Это самый ценный исторический памятник Шри-Ланки. Король Валагамба, который приказал построить это грандиозное сооружение, превратил его в место паломничества для последователей трех буддийских течений. Сотни лет назад ступа Абхаягири была частью буддийского монастыря в древней столице Шри-Ланки.

Самая многочисленная этническая группа Шри-Ланки — сингалы. Этот народ известен своей музыкой. Традиционный сингальский оркестр состоит из 5 видов инструментов, среди которых ключевую роль играют ударные. При этом в песнях доминирует инструментальная составляющая. Традиционные танцы на Шри-Ланке исполняют под аккомпанемент барабанов гатабера, як-бера, давул и тамматтама.

Джайя Шри Маха Бодхи — самое старое живое дерево, посаженное человеком. Это фикус, высаженный на Шри-Ланке в 288 г. до н. э. Он вырос из побега Дерева Бодхи, под которым принц Гаутама достиг просветления и стал Буддой. Сегодня люди специально приезжают в Анурадхапуру, чтобы увидеть священное дерево.