15 человек, у которых 7 бед и ни одного ответа на вопрос «за что мне все это?»

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У всех бывают ситуации, когда кажется, что вселенная словно ополчилась против тебя одного и решила испытать на прочность. В такие дни все может начаться с какой-нибудь мелочи типа потерянных ключей и набрать поистине грандиозные масштабы.

AdMe.ru собрал 15 человек, которые пережили не самые лучшие мгновения в своей жизни. Надеемся, что теперь у них все хорошо.

1. «Просто представьте, что вам наконец-таки выпал шанс сделать совместное фото с Бейонсе и в итоге оно получилось таким»

2. «Как-то раз я застряла на качелях»

3. Состояние страховки лучше проверять, стоя на земле

4. Когда умудрился получить травму во время игры в бадминтон

5. «Отсюда открывается прекрасный вид на Манхэттен», — говорили они

6. Купил не самое удачное место на подземной парковке

7. То был не самый подходящий день, чтобы надеть эту футболку

8. А вот и комбо-неудачник

9. Когда купил себе шоколадный Кубок Стэнли, а там только его половина

10. Просто не забывайте пристегиваться, а то...

11. «Я отошел всего на 2 минуты»

12. Так себе денечек выдался

13. Кто-то решил распаковать новую мышку. Вышло не очень

14. Утро и не обещало быть добрым

15. Вот у кого день точно не задался

Бонус: давайте вместе пожелаем этому парню чуточку везения в следующий раз

А какую свинью вам успела подложить судьба в последнее время?