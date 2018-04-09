15 человек, у которых 7 бед и ни одного ответа на вопрос «за что мне все это?»
У всех бывают ситуации, когда кажется, что вселенная словно ополчилась против тебя одного и решила испытать на прочность. В такие дни все может начаться с какой-нибудь мелочи типа потерянных ключей и набрать поистине грандиозные масштабы.
AdMe.ru собрал 15 человек, которые пережили не самые лучшие мгновения в своей жизни. Надеемся, что теперь у них все хорошо.
1. «Просто представьте, что вам наконец-таки выпал шанс сделать совместное фото с Бейонсе и в итоге оно получилось таким»
2. «Как-то раз я застряла на качелях»
3. Состояние страховки лучше проверять, стоя на земле
4. Когда умудрился получить травму во время игры в бадминтон
5. «Отсюда открывается прекрасный вид на Манхэттен», — говорили они
6. Купил не самое удачное место на подземной парковке
7. То был не самый подходящий день, чтобы надеть эту футболку
8. А вот и комбо-неудачник
9. Когда купил себе шоколадный Кубок Стэнли, а там только его половина
10. Просто не забывайте пристегиваться, а то...
11. «Я отошел всего на 2 минуты»
12. Так себе денечек выдался
13. Кто-то решил распаковать новую мышку. Вышло не очень
14. Утро и не обещало быть добрым
15. Вот у кого день точно не задался
Бонус: давайте вместе пожелаем этому парню чуточку везения в следующий раз
А какую свинью вам успела подложить судьба в последнее время?
Фото на превью tpain_yo/twitter