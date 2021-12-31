15+ человек решили узнать, как бы они выглядели с идеальными чертами лица. И результат превзошел все ожидания

Человеческая натура всегда стремится к совершенству. Улучшить, преобразить, дополнить — в этом наша природа. И касается это вещей не только высокодуховных, но и вполне материальных. Например, нашей внешности. Кто, глядя в зеркало, не задумывался о том, чтобы что-нибудь «подкрутить» у себя?

Мы в AdMe.ru понимаем, как непросто решиться на кардинальные перемены. Поэтому предложили нашим знакомым помечтать о том, что бы они изменили в своей внешности. И подключили волшебников фотошопа для наглядности.

Саша

«Моя мама — кареглазая смуглая брюнетка. Всегда мечтала посмотреть, как бы я выглядела, если бы пошла в нее».

Иван

«Обычно я ношу короткую стрижку. Хотелось бы посмотреть на себя с длинными волосами и еще сделать дреды».

Алена

«Я хотела бы изменить свою кожу, чтобы она была гладкой и сияющей».

Юля

«Хочется сделать яркое окрашивание, но никак не решаюсь. Как бы я выглядела с зеленым цветом волос?»

Алексей

«Было бы здорово уменьшить уши и нос».

Анжелика

«Хочу себе лицо поуже, нос аккуратнее, а главное — кудряхи такие, чтобы прямо много и „кудрявисто“».

Анастасия

«Что бы поменяла? Первое — это нос: сделала бы его аккуратнее. Еще губы. Их я бы хотела сделать объемнее, выделить контур».

Ирина

«Хочу уменьшить нос, а верхнюю губу, наоборот, увеличить. И все будет супер».

Таня

«Мне бы лоб поменьше и холодный платиновый блонд примерить. Если понравится, может, и решусь на окрашивание».

Таисия

«Хочу быть загорелой брюнеткой, только вернувшейся от врача с ринопластикой и филлерами в губах».

Виктория

«Хочу худое лицо и большие глаза».

Полина

«А можно мне сделать курносый носик и волосы посветлее?»

Александра

«Представляю себя с узким точеным лицом и более пухлыми губками».

Вероника

«Хочу быть мулаткой с пухлыми губами и большими глазами с миндалевидным разрезом. А вообще я за любой эксперимент».

Ира

«Хочу избавиться от синяков под глазами, губы чуть больше, слегка вздернутый нос и волосы длиннее».

Анна

«В принципе мне все в себе нравится, но иногда хочется побриться налысо и посмотреть, что получится. Ну и можно губы более пухлыми сделать».

Роман

«Всем я хорош, только борода не растет. Вот бы увидеть себя с ней».