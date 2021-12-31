15+ человек решили узнать, как бы они выглядели с идеальными чертами лица. И результат превзошел все ожидания
Человеческая натура всегда стремится к совершенству. Улучшить, преобразить, дополнить — в этом наша природа. И касается это вещей не только высокодуховных, но и вполне материальных. Например, нашей внешности. Кто, глядя в зеркало, не задумывался о том, чтобы что-нибудь «подкрутить» у себя?
Мы в AdMe.ru понимаем, как непросто решиться на кардинальные перемены. Поэтому предложили нашим знакомым помечтать о том, что бы они изменили в своей внешности. И подключили волшебников фотошопа для наглядности.
Саша
«Моя мама — кареглазая смуглая брюнетка. Всегда мечтала посмотреть, как бы я выглядела, если бы пошла в нее».
Иван
«Обычно я ношу короткую стрижку. Хотелось бы посмотреть на себя с длинными волосами и еще сделать дреды».
Алена
«Я хотела бы изменить свою кожу, чтобы она была гладкой и сияющей».
Юля
«Хочется сделать яркое окрашивание, но никак не решаюсь. Как бы я выглядела с зеленым цветом волос?»
Алексей
«Было бы здорово уменьшить уши и нос».
Анжелика
«Хочу себе лицо поуже, нос аккуратнее, а главное — кудряхи такие, чтобы прямо много и „кудрявисто“».
Анастасия
«Что бы поменяла? Первое — это нос: сделала бы его аккуратнее. Еще губы. Их я бы хотела сделать объемнее, выделить контур».
Ирина
«Хочу уменьшить нос, а верхнюю губу, наоборот, увеличить. И все будет супер».
Таня
«Мне бы лоб поменьше и холодный платиновый блонд примерить. Если понравится, может, и решусь на окрашивание».
Таисия
«Хочу быть загорелой брюнеткой, только вернувшейся от врача с ринопластикой и филлерами в губах».
Виктория
«Хочу худое лицо и большие глаза».
Полина
«А можно мне сделать курносый носик и волосы посветлее?»
Александра
«Представляю себя с узким точеным лицом и более пухлыми губками».
Вероника
«Хочу быть мулаткой с пухлыми губами и большими глазами с миндалевидным разрезом. А вообще я за любой эксперимент».
Ира
«Хочу избавиться от синяков под глазами, губы чуть больше, слегка вздернутый нос и волосы длиннее».
Анна
«В принципе мне все в себе нравится, но иногда хочется побриться налысо и посмотреть, что получится. Ну и можно губы более пухлыми сделать».
Роман
«Всем я хорош, только борода не растет. Вот бы увидеть себя с ней».
Как вам кажется, нашим героям лучше с новой внешностью или оставить все как есть? А вы сами когда-нибудь меняли кардинально свой образ?