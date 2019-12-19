15 влиятельных женщин, которые в молодости были чудо как хороши
Актриса Фаина Раневская говорила: «Красота — страшная сила». Но что получится, если в одном человеке соединятся внешняя привлекательность, острый ум и железный характер? Героини нашей статьи не раз появлялись на экранах ТВ, о некоторых даже пишут в учебниках истории. Однако мало кто знает, что в юности эти дамы были еще и красивыми.
Мы в AdMe.ru обожаем сюжеты с неожиданными поворотами и хотим рассказать вам о политиках, ученых и даже одной бандитке, которые вполне могли бы сняться для обложки модного журнала.
1. Асмахан, актриса, певица и шпионка
Асмахан считается одной из самых талантливых арабских певиц ХХ века. По некоторым данным, во время Второй мировой женщина шпионила в пользу Великобритании. Загадочная гибель Асмахан в автокатастрофе только подогрела сплетни и до сих пор не дает покоя журналистам.
2. Хиллари Клинтон, государственный деятель
Биография госпожи Клинтон безупречна: в школе она была любимицей учителей, занималась баскетболом и мечтала стать астронавтом. С будущим супругом Хиллари познакомилась еще в университете.
3. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании
"Железная леди" и в юности не была мягкой кошечкой. Маргарет воспитывали в строгости, к тому же девушка училась изо всех сил и добилась повышенной стипендии в Оксфорде.
4. Хеди Ламарр, актриса и изобретатель
Дьявольски красивая Хеди прожила жизнь, которой хватило бы на пару фильмов. Девушка сначала прославилась в Австрии как актриса, затем покорила киностудии США, попутно занимаясь научной деятельностью.
Ламарр изобрела систему дистанционного управления торпедами а также запатентовала способ зашифрованной передачи данных (сейчас он используется для Wi-Fi). Хеди Ламарр была замужем 6 раз, родила 3 детей и скончалась на 86-м году жизни.
5. Барбара Буш, супруга 41-го президента США и благотворитель
Барбара познакомилась с будущим мужем в 16 лет, а через год он ушел на войну. Во время службы летчик Джордж Буш называл все свои самолеты в честь будущей жены: "Барбара I", "Барбара II" и т. д.
6. Матильда Кшесинская, артистка балета и педагог
Матильда была примой Мариинского театра, но известна она прежде всего своими близкими отношениями с членами Российского императорского дома.
7. Коринн Мишель Уэст, художница и поэтесса
Коринн писала картины в духе абстрактного экспрессионизма, но выставлялась под мужским именем. В 1930-е годы предубеждение против женщин в искусстве было слишком уж большим — симпатичную девушку никто не воспринимал всерьез.
8. Татьяна Макарова, летчик и герой Советского Союза
Эта хрупкая девушка совершила более 600 ночных боевых вылетов и сбросила сотни тысяч агитационных листовок. За мужество в бою Татьяне Макаровой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.
9. Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская
Дочь богатых родителей, американка Уоллис вела довольно раскрепощенный по тем временам образ жизни: она дважды уходила от мужей. Однако весь мир знает о ней потому, что Уоллис закрутила роман с Эдуардом VIII, наследником британской короны. Ради любви к дерзкой женщине Эдуард отрекся от престола.
10. Нелли Блай, журналистка и писательница
Нелли – пионер расследовательской журналистики, и сегодняшними сенсационными статьями мы обязаны именно этой авантюристке. Однажды Нелли прикинулась психически больной и проникла в сумасшедший дом, чтобы разоблачить издевательства врачей над пациентами. Чуть позже девушка бросила вызов Жюлю Верну и отправилась в кругосветное путешествие, чтобы обогнуть Землю менее чем за 80 дней (и уложилась в 72 дня).
11. Габриэль "Коко" Шанель, модельер
Габриэль рано стала сиротой: ее мать умерла, когда девочке было 11 лет. Так что будущая законодательница мод выживала как могла: пела и танцевала в кабаре, работала продавцом в магазине женской одежды, а потом вместе с подругой открыла шляпный бутик.
12. Фавзия Фуад, королева Ирана
Фавзия родилась в семье султана Египта, а потом вышла замуж за наследного принца Ирана по политическим мотивам. Причем до свадьбы они виделись всего однажды. Однако после рождения дочери девушка выкинула невиданный для восточной королевы фортель: бросила супруга и вышла замуж за другого.
13. Джастин Джонстон, актриса и патолог
В юности Джастин выступала на Бродвее, но покинула сцену после замужества. Как-то ее супруг сильно заболел, и Джастин решила почитать что-нибудь о медицине. В итоге бывшая актриса втянулась и написала несколько научных медицинских трудов, работала патологом и усовершенствовала систему диагностики сифилиса.
14. Елизавета II, королева Великобритании
Несмотря на внешность пай-девочки, Елизавета с детства отличалась несгибаемым характером. В 14 лет девушка увидела принца Филиппа и решила, что выйдет за него замуж. Так и получилось: супруги счастливы вместе уже 72 года.
15. Маргарет, графиня Сноудон
Маргарет, младшую сестру Елизаветы, прозвали «мятежной принцессой» из-за не свойственного английским монархам раскрепощенного поведения. Женщина легко меняла мужей и высокопоставленных поклонников, посещала ночные клубы и отрывалась в обществе рок-музыкантов.
Мы уверены, что на свете есть еще тысячи красивых и умных женщин, достойных упоминания. А кого вы включили бы в подобный список?
Фото на превью East News, MEGA / Mega Agency / East News