14 вирусных фото, в которые дружно поверил весь интернет (А они оказались искусными подделками)

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В наш век фейк-ньюз и постправды найти достоверную информацию в интернете бывает не так-то просто. Крупные контентмейкеры, как могут, борются с этой проблемой: Facebook постоянно меняет алгоритмы, чтобы отдавать предпочтение информации из первых уст; стартап Serelay запустил сайт, на котором можно посмотреть, были ли изменены фотография или данные о геолокации и времени съемки. Но пока проект работает в тестовом режиме, пользователям приходится самим распознавать фейки.

Мы в AdMe.ru потрудились и разоблачили 14 вирусных подделок из сети. Мастерством авторов коллажей с медведями мы искренне восхищаемся.

1. Грета Тунберг предстала не в лучшем виде на обложке Time

Молодую экоактивистку из Швеции в России почему-то невзлюбили. И даже создали фейковую обложку Time, для которой использовали не самую удачную фотографию девушки. В реальности 1-я полоса журнала выглядела совсем по-другому: специально для нее Грета приняла участие в фотосессии в симпатичном зеленом платье.

2. Пассажир получил трофей «Адекват» за то, что не стал аплодировать

Само фото вполне реальное, а вот комментарий к нему — фейк. Парень получил трофей за то, что не вскочил с места сразу после посадки самолета, о чем свидетельствует надпись на его ленте. Про аплодисменты на ней нет ни слова. Об этом мы, кстати, рассказывали вот в этой статье.

3. Съемочная группа еле унесла ноги от медведя

В достоверность этого фото поверили даже мы и поместили его в одну из наших подборок. Но это не более чем фотоколлаж, созданный ребятами из National Geographic. Они сняли мизансцену побега, а потом добавили к ней медведя с другого фото.

4. Велосипедист соревнуется с медведем в скорости

А вот и еще один мишка, в которого мы также поверили. Исходное фото, где зверь в одиночестве бежит по шоссе, на наш взгляд, ничуть не менее интересно, чем фейковый коллаж.

5. Hubble снял Землю в облаках

Авторы этого поста, видимо, решили воспользоваться волной интереса к космической тематике. Вот только оказалось, что за реальный снимок Земли, сделанный телескопом Hubble, выдавали иллюстрацию графического художника Mike Kiev.

6. Samsung готовит выход прозрачного смартфона

На фото запечатлена стеклянная пластинка, которую Samsung создал для очередного фильма вселенной Marvel. Как отметили производители, прототип доступен только членам команды «Мстителей», да и гаджетом он не является: изображение на пластинке, которое мы видим в фильме, появилось в постпродакшне благодаря компьютерной графике.

7. Фотограф запечатлел уникального черного льва

У этого снимка богатая, но фейковая история. Авторы поста очень подробно объяснили, почему лев черный: мол, всему виной меланизм — рецессивный признак, который противоположен альбинизму и из-за которого кожа и мех становятся черными. Такой признак у животных действительно есть, но только не у этого льва: он просто покрашен в фотошопе.

8. Венеция замерзла

Фото Венеции с каналами, скованными льдом, впечатлило пользователей и разлетелось по соцсетям. Самые недоверчивые задались вопросом: каким образом соленая вода из Адриатического моря умудрилась замерзнуть? Оказалось, ей помог фотошоп: на городской пейзаж Венеции авторы фейка наложили лед озера Байкал.

9. Найден уникальный мотылек с совиными глазами

Многие пользователи приняли эту картинку за чистую монету, ведь у насекомых часто встречаются оригинальные окрасы, необходимые им, чтобы отпугивать хищников. Но совиные глаза на крыльях этого мотылька все-таки появились благодаря фотошопу, а не природе. На самом деле самец непарного шелкопряда выглядит невзрачно, и это помогает ему мимикрировать.

10. В колледже планирования что-то пошло не по плану

Задумка остроумная, только, наверное, не уместиться должна была финальная G, а не начальная C.

11. Президент награждает баскетболистку

На этих фото бывший президент Франции Франсуа Олланд награждает баскетболистку Сандрин Груда. Девушка действительно оказалась значительно выше мужчины, но, конечно, разница в росте у них была не столь впечатляющей, как на фейковом фото (рост Олланда — 170 см, Сандрин Груда — 193).

12. Оставляйте своих некрасивых детей здесь

«Оставляйте своих некрасивых детей здесь».

Это фото было сделано в 20-е годы ХХ века. Фотограф запечатлел девочку, которая играет в урне. Надпись на табличке рядом была самой обычной, призывающей не ходить по газону. Но креативные фотошоперы изменили ее на «Оставляйте своих некрасивых детей здесь», и картинка мгновенно стала вирусной.

«Пожалуйста, не ходите по траве».

13. Джокер на скейте перепрыгивает через Бэтмена

Хит Леджер был большим любителем скейтборда и нередко катался на съемочной площадке. Но в этом кадре скейтборд появился благодаря мастерам фотошопа.

14. Ди Каприо сыграет Ленина

Выхода этого фильма мир ждал, затаив дыхание. Еще бы, Спилберг снимает историю революции в России, да еще и с таким актерским составом: Ди Каприо — Ленин, Рэдклифф — Троцкий, Роберт Дауни — младший — Яков Свердлов, Франсуа Арно — Сталин. Даже грустно, что постеры оказались фейком, а о фильме в Голливуде ничего не знают.