14 редких фото знаменитостей, которым удалось преодолеть железный занавес и побывать в СССР

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Страна победившего социализма одновременно пугала и притягивала иностранцев. Для звезд мировой величины приехать в СССР было роскошью. Каждый, кому удавалось посетить Москву, традиционно делал фото на Красной площади, чтобы запечатлеть этот особенный момент.

AdMe.ru провел несколько дней в фотоархиве, чтобы выбрать самые яркие снимки зарубежных звезд кино, эстрады и спорта, которые когда-то преодолели железный занавес и побывали в Советском Союзе.

14. Софи Лорен дает автограф милиционеру, Москва, 1991

13. Элизабет Тейлор на фоне храма Василия Блаженного, 1961

12. Шон Коннери на открытии первого поля для гольфа в Москве, 1989

11. Майк Тайсон в московской школе бокса, 1988

10. Арнольд Шварценеггер на Красной площади, Москва, 1988 год

9. Джина Лоллобриджида восхищенно смотрит на Гагарина, Москва, 1961

8. Джейн Фонда во время визита в СССР в целях пропаганды здорового образа жизни. С группой людей она устроила пробежку вокруг Кремля, 1990

7. В мае 1979 года Элтон Джон впервые выступил в Москве

6. Дэвид Боуи на Красной площади, Москва, 1973

5. Мухаммед Али с женой Вероникой у Царь-пушки, Москва, 1978

4. Би Би Кинг позирует на фоне портрета Ленина и флага СССР во время своего тура, 1979

3. Роберт Де Ниро на 15-м Московском международном кинофестивале, 1987

2. Оззи Осборн на рок-фестивале, который впоследствии был назван «российским Вудстоком», стадион «Лужники», 1989

1. Игги Поп и Дэвид Боуи, 1976

Может, вы были свидетелем одного из визитов знаменитостей в нашу страну? Расскажите об этом в комментариях.