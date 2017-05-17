14 экстремальных селфи, от просмотра которых сносит крышу

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Некоторые люди идут на безрассудные поступки для того, чтобы сделать небанальный кадр. AdMe.ru собрал в сети самые смелые фотографии, от которых перехватывает дыхание. Смотрите, но не пытайтесь повторить!

Этот пилот готов отвлечься ради селфи

Интересно, что сказал бы представитель дорожной полиции?

Эта девушка признана автором самых опасных селфи

Укрощая волны, некоторые серферы еще и умудряются делать впечатляющие кадры

Просто фото на фоне действующего вулкана Бромо в Индонезии

Экстремальное селфи с бычьего забега в Испании

Чтобы сделать этот кадр, парень забрался на крышу церкви Вотивкирхе в Вене

Для селфи нет неподходящих моментов. И даже крушение самолета этому не помеха

Первый в мире снимок на вершине статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

Кажется, животным тоже нравится нестандартный подход к фотографии

От этой фотографии действительно начинает кружиться голова

Нет, это не трюк каскадера. Это обычный человек поджег одежду, чтобы сделать необычный кадр

Эта фотография похожа на рекламу средства для здоровых зубов у львов

А некоторым для опасных селфи достаточно знания фотошопа. Например, автору этого фото