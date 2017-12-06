14 доказательств того, что каждый начинал с малого: первые Instagram-посты крутых фотографов
Такое ощущение, что фотографы, работами которых мы восторгаемся, либо обладают неким сакральным знанием, либо родились с фотоаппаратом в руках, настолько красота их работ кажется недосягаемой для простых смертных: такие цвета, такие композиции...
Но AdMe.ru решил посмотреть, с чего эти люди начинали. Мы нашли первые фото, которые они выложили в Instagram, чтобы каждый удостоверился: мастерство приходит не сразу, но отточить его может каждый.
Мурад Османн
Загадочную девушку, которая манит зрителя в мир вечного праздника, наверное, помнят все. Проект FollowMeTo, объединяющий темы романтики и путешествий, стал своего рода брендом и оброс сотнями пародий.
А началось все случайно. Автор проекта, Мурад Османн, говорит, что хотел сфотографировать свою девушку на фоне граффити в Барселоне, а она в тот момент отвернулась и потянула его за руку. Паре понравилась идея, и они стали развивать ее дальше. Как мы видим, «проба пера» была довольно скромной.
Бен Мун
Фотограф Бен Мун несколько лет назад тронул весь мир историей о своей собаке Денали, которая помогла ему победить рак. Путешествуя по миру, Бен уже сделал тысячи фотографий, и вот одна из его последних работ.
А эта — одна из первых. Как говорится, разница налицо.
Эмили Ристевски
«Путешествие девушки в шляпе» — именно так можно назвать серию фотографий Эмили. Сейчас у нее в Instagram более миллиона подписчиков и такие атмосферные снимки природы, что кажется, будто в каждый из них можно «шагнуть».
А вот как все начиналось — просто фото книги.
Симон Браманте
Кажется, что невозможно фотографировать лучше, чем итальянский фотограф Симон Браманте.
Вначале же все было вполне стандартно — наверное у каждого в телефоне есть что-то подобное.
Кристина Макеева
Кристина — один из признанных мастеров фотографии. Она создает нечто действительно волшебное! Когда мы листали ее Instagram, думали, что не найдем снимок, который бы продемонстрировал ее первые шаги — все фото сделаны профессионально.
Но кое-что мы все же нашли. Посмотрите на это давнишнее фото коровы — слабо сделать такой же прогресс?
Даниэла Нежикова
Даниэла — девушка из Словакии, влюбленная в северную природу и фотографию. Посмотрите, как она фотографирует сейчас и с чего она начинала.
Джесс Дэйлс
Джесс — уроженка Сиэтла, которая отказалась от скучной работы в пользу путешествий и фото с фантастическими видами... Звучит как стандартная красивая история, не правда ли? Но у нее не сразу получилось осуществить свою мечту, что видно даже по этим фото.
Ханнес Беккер
Фотограф из Германии, который прославился своими снимками суровой природы и диких горных вершин, когда-то просто...
...выкладывал вот такие блинчики и не парился.
Ярослав Шураев
Тревел-фотограф из России когда-то занимался музыкой, снимал свадьбы, но сейчас он в основном фотографирует природу и делает это просто мастерски.
Одна из первых работ Ярослава, которую мы нашли у него в Instagram. Фото отличное, но между ним и последними работами виден огромный прогресс, согласитесь?
Нора Айзерманн и Лаура Матесиус
Тандем дизайнера и фотографа породил сайт Our Food Stories, который радует своих подписчиков аппетитными и нереально эстетскими фото еды, например такими, как эта.
А вот одна из первых работ. Надо признаться, что она тоже сделана очень грамотно, но все же проигрывает нынешним снимкам.
Сергей Минкин
В фотопроекте Сергея под названием Teaforbear все фото разделены диагональной линией. Сергей и сам не ожидал, но его идею подхватит огромное количество людей, а подобные диагональные фото даже получили название «tea».
Началось все, как это часто бывает, случайно.
Елена Шейдлина
Эта небезызвестная девушка из Санкт-Петербурга сама придумывает яркие и сюрреалистичные сюжеты для своих фото. Недавно мы о ней писали.
А открывает ее аккаунт самое обычное селфи.
Брайан Флоэрти
Брайан — фотограф из США, который одинаково хорошо владеет документальной, пейзажной и портретной фотографией. В первую очередь он известен своими фотоциклами, посвященными Филиппинам и Перу. А вот портрет из его Instagram, сделанный сейчас...
...и много лет назад.
Локи, пес-путешественник
Да, есть в Instagram и такие герои. Со времен первого поста Локи сильно вырос, а его хозяин в совершенстве овладел фотоискусством.
Мы, конечно, понимаем, что столь разное качество фото обусловлено не только тем, что фотографы отточили свое мастерство. В те времена, когда каждый из них начинал свой путь, и телефоны снимали хуже, и Instagram не был такой популярной площадкой для профессиональных фотографов. Но это только подтверждает, что сейчас творить и самореализовываться стало еще проще и попробовать стать звездой фотографии может любой человек.
Фото на превью Simone Bramante/instagram