14 человек решили узнать, как бы они выглядели с идеальной внешностью. И мы им в этом помогли

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В современном мире пластические операции стали такой же обыденной процедурой, как маникюр или педикюр, причем настолько, что журнал Time назвал их «новым макияжем». Однако, как бы то ни было, это все равно операция, и решиться на нее может далеко не каждый. Впрочем, чтобы посмотреть на себя с иной внешностью, вовсе не обязательно прибегать к радикальным мерам — современные графические редакторы помогают всем желающим «примерить» новое лицо.

Несколько авторов AdMe.ru и их знакомых решили узнать, как бы они выглядели с идеальными, по их мнению, носами, губами и кожей.

Белла

«Я бы хотела нос сделать поменьше, убрать шрам от трахеостомии и сделать волосы как у русалки».

Ангелина

«Всегда хотела впалые щеки — как у Руни Мары. И более длинную и худую шею».

Ольга

«Хочется посмотреть на себя брюнетку. Цвет глаз тоже можно поменять на любой другой. И еще нос! Нос поменьше и аккуратнее».

Екатерина

«Интересно, как бы я выглядела с зелеными глазами. А еще можно чуть уменьшить нос и немного увеличить губы».

Полина

«Я бы хотела, чтобы мне сделали нос поменьше и тоньше, кожу — ровной и чистой, а скулы — более выраженными».

Ксения

«Попрошу чуть-чуть уменьшить кончик носа и стрижку покороче — как у капитана Марвел».

Анастасия

«Хотелось бы посмотреть на себя без челки, с высоким лбом, тонким кончиком носа и узкими щеками».

Гюнель

«Было бы интересно взглянуть на себя с более тонким носом и худым лицом».

Алиса

«Я бы попросила немного осветлить волосы, глаза перекрасить в зеленый, выровнять кожу, чуть убрать щеки, а нос сделать поуже».

Лидия

«Мечта всей моей жизни — быть кареглазой брюнеткой с длинными волосами. И чтобы брови вразлет и нос поменьше».

Карина

«То, что хотелось бы исправить, — это нависшее веко. Может, это не сильно заметно, но стрелки я не могу рисовать нормальные. И нос поуже сделать — интересно, как бы это выглядело. Такой ровный прямой нос».

Ангелина

«Было бы интересно увидеть себя с узким носом, зелеными глазами, впалыми щеками и овальным лицом».

Дарья

«Мне бы хотелось сделать кудрявые волосы и убрать горбинку на носу».

Анна

«Хотелось бы нос чуть поменьше, а губы — немного больше».