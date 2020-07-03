14 человек, которые совсем не вписываются в модельные стандарты, но это не мешает им влюблять в себя тысячи поклонников

На протяжении многих веков идеалы женской и мужской красоты менялись, эталоном считались определенные типы фигуры, форма лица, цвет глаз и волос. Но при этом всегда ценились симметрия, правильность черт, ровная текстура и тон кожи, отсутствие каких-либо дефектов. Мы живем в интересное время: кажется, идеалы красоты вообще перестают существовать.

Мы в AdMe.ru верим, что красота в глазах смотрящего. Сегодня мы хотим показать вам людей, которым еще 20 лет назад путь в модельный бизнес был бы заказан, а сейчас они вселяют уверенность в миллионы людей с нестандартной внешностью по всему свету.

1. Сара Тейлор

С детства Сара Тейлор привыкла к тому, что окружающие смотрят на ее родимое пятно с сочувствием. Она невольно начала думать, что человек с родимым пятном на лице не может быть красивым. В колледже Сара встретила девушку, которая вдохновила ее быть собой. Сара начала выкладывать в инстаграм незаретушированные фотографии, и ее аккаунт стал вирусным.

2. Маэва Джианни Маршалл

У французской модели Маэвы Маршалл был ряд медицинских проблем: инсульт и заболевание почек. Она была вынуждена принимать лекарства, которые сделали ее кожу сверхчувствительной к солнцу. Результатом стали настолько яркие веснушки, что некоторые даже не верили, что они настоящие. Однако этот «изъян» принес девушке славу и открыл дорогу на главные подиумы мира. Маэва говорит: «У меня есть веснушки, есть своя история, но я не хочу, чтобы они меня определяли. Кто я — решать мне».

3. Скарлетт Костелло

«Я твердо верю в идею, что каждый человек должен выжимать максимум из того, что дали ему гены. Когда ты с уверенностью принимаешь свою естественную красоту — вот что действительно здорово», — говорит Скарлетт, которая в 15 лет перестала выщипывать волоски между бровями и брить подмышки. Злопыхатели называли ее огром и воинствующей феминисткой, но это не помешало девушке стать успешной моделью и инстаграм-инфлюэнсером.

4. Арманд Пушта

К 20 годам этот венгерский паренек покорил мировые подиумы. Он снимается для модных журналов и заключает миллионные контракты на рекламу, хотя каноническим красавчиком его не назовешь. Его длинное скуластое лицо, худощавое телосложение далеки от общепризнанных идеалов мужской привлекательности. Размышляя о том, почему именно его выбрали когда-то на кастинге, Арманд говорит: «Внешние данные не так важны, как впечатление, которое вы производите. Главное — чем-то зацепить этих людей, запомниться среди других». Ему определенно это удалось.

5. Яна Цыпулина

У Яны Цыпулиной врожденная алопеция. В своей книге «Как полюбить себя. История лысой девочки» она рассказывает, что в школе ее дразнили «лысым уродом». Долгое время Яна носила парики, но блог, в котором она начала выкладывать свои фотографии, придал ей уверенности появиться на людях в своем естественном виде. С тех пор Яна относится к парикам как к аксессуарам, а количество подписчиков в ее инстаграме только растет. В предисловии к своей книге она пишет: «Долгое время мне хотелось просто исчезнуть, я просыпалась и засыпала с ощущением беспомощности и отвращением к себе. Но однажды я решила, что хочу быть счастливой, сбрила остатки волос и послала всех к чертовой матери».

6. Дастин Байс

У Байса, как он предпочитает себя называть, нет ресниц, бровей и вообще каких бы то ни было волос на голове, хотя до 3 лет у него была копна темных волос. Но из-за болезни (гнездной алопеции) он стал совершенно лысым. «Многие люди с алопецией борются, а я нет. Люди спрашивают, как я с этим справляюсь. Да просто. А как насчет тех, у кого ВИЧ, диабет или конечности отсутствуют? — говорит Байс и добавляет: — Когда я рос, вокруг было столько людей, которые хотели выглядеть иначе. Пирсинг, тату, странные прически. А я и так был другим. Хотел я того или нет, я всегда обращал на себя внимание».

7. Ариэль А. Пьер Луис

Ариэль рассказывает, что до работы моделью у нее были проблемы с восприятием собственного тела. Да и начало карьеры в качестве модели plus-size не было простым: Ариэль отправляла заявки в разные агентства, но многие из них отвечали отказом, что привело ее к депрессии и тревожным расстройствам. Девушка постоянно сравнивала себя с другими, боялась «не подойти». Ее путь к принятию себя начался с удаления всех токсичных людей из своей жизни. Вскоре она осознала, что не обязана нравиться всем, главное, что она нравится себе.

8. Зак Мико

Пышнотелых женщин индустрия моды признала относительно давно, а вот мужчины plus-size до сих пор в дефиците. Зак Мико снимается для журналов и участвует в модных показах, а на его аккаунт в инстаграме сыплются сообщения как от восторженных поклонниц, так и от полных мужчин, которых вдохновляет его пример. А ведь было время, когда Зак ненавидел свое тело. В школе он донашивал вещи своего отца, одноклассники над ним издевались, а девочки отказывались идти с ним на танцы, боясь, что он наступит им на ногу. «Я не помню, когда узнал, что быть большим — это плохо, но в детстве я так думал», — рассказал Зак. Несмотря на то что жена неоднократно говорила, что считает его тело идеальным, по-настоящему поверить в себя Зак Мико смог, когда пришел в модельный бизнес.

9. Хавьера Кинтана Дель Поса

Американская модель чилийского происхождения призывает «быть единственным, кто любит свое тело в мире, где все его ненавидят». Она ведет бодипозитивный инстаграм-аккаунт (186 тыс. подписчиков) и канал на YouTube, где не стесняется сниматься в откровенных нарядах и не обращает внимания на хейтеров. В одном из своих постов Хави призналась, что в подростковом возрасте не любила фотографироваться и носила свободную одежду, потому что стеснялась своего животика и жира на спине. Но в конце концов девушка осознала, что фигура досталась ей по наследству от мамы и бабушки и она должна ею гордиться. С помощью одежды и аксессуаров Хавьера научилась подчеркивать достоинства своей фигуры и сейчас может позволить себе любой наряд.

10. Анна Рубин

Анна Рубин родом из Дании. Параметры ее фигуры (74-61-89), черты лица, густые брови, стрижка ежиком делают ее похожей на мальчика. Во времена Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл девушка с такой внешностью вряд ли достигла бы таких вершин в модельном бизнесе, но сейчас андрогинность снова в тренде. Эксперты отмечают, что грань между моделями-девушками и моделями-юношами становится все тоньше. Порой зрителям на показе мод сложно понять, кто находится на подиуме. Андрогинная мода стирает различие между полами: мужчины могут носить юбки, как, например, Джейден Смит или Мик Джаггер, а девушки, если захотят, трусы-боксеры.

11. Лэйни Чэнг

Лэйни Чэнг — модель-альбинос. Она азиатка, что делает ее внешние особенности более заметными, ведь не бывает азиатов со светлыми волосами и голубыми глазами. Когда Лэйни была ребенком, ей рекомендовали носить лицевые дуги, чтобы исправить неправильный прикус и «стать хорошенькой». Но она отказалась, как впоследствии отказалась от ношения контактных линз и окрашивания волос. Став взрослой, Лэйни написала в своем инстаграме: «Нельзя никому позволять навязывать вам свои стандарты. Единственный стандарт, которому вы должны соответствовать, — это ваш собственный».

12. Челси Вернер

Челси Вернер родилась с синдромом Дауна. Она до 2 лет не могла ходить, врачи сказали, что у нее низкий мышечный тонус и это на всю жизнь. Несмотря на это, родители записали девочку на гимнастику. Она тренировалась наравне с обычными спортсменами, проводя в зале по 16 часов в неделю, и смогла стать 4-кратной чемпионкой США по спортивной гимнастике среди людей с отклонениями в умственном развитии и 2-кратной чемпионкой мира. Но этого Челси показалось мало, она решила попробовать себя в модельном бизнесе — и преуспела. Девушка начала со съемок для H&M и вскоре вышла на подиум на Неделе высокой моды в Нью-Йорке. Кроме того, фотографии Челси неоднократно украшали обложки журналов, а в соцсетях она получает тысячи сообщений с благодарностью от детей с синдромом Дауна и их родителей.

13. Эйми Маллинз

Эйми Маллинз родилась без малоберцовых костей и в годовалом возрасте подверглась ампутации обеих ног ниже колен. Поступив в колледж, она на равных соревновалась со спортсменами-легкоатлетами, а впоследствии стала чемпионкой паралимпийских игр. Закончив спортивную карьеру, Эйми стала мотивационным спикером, моделью и киноактрисой, а журнал People включил ее в список 50 самых красивых людей мира.

14. Джек Айерс

Джек с детства был инвалидом — в его правой ноге была железная скоба, из-за этого он постоянно болел и рос очень медленно. В то время как одноклассники заводили девчонок, играли в футбол и строили планы на будущее, Джек Айерс переживал тяжелейшую депрессию, ощущая себя инвалидом на всю жизнь. На ампутацию он решился в 16 лет. После операции жизнь Джека пошла на лад: он решил стать пожарным, для этого ему нужно было привести в порядок свою физическую форму. Он всерьез занялся фитнесом, его заметили, и в итоге Джек Айерс стал первой моделью с ампутированной конечностью, принявшей участие в Миланской и Нью-Йоркской неделях моды.