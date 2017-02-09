13 звезд, которые любят поэкспериментировать с внешностью

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Звезды постоянно стремятся как-то удивлять любимых поклонников и поддерживать к себе неустанный интерес. Какие-то селебрити любят поэкспериментировать со стрижкой и цветом волос, а кто-то и вовсе не прочь прибегнуть к услугам пластических хирургов в погоне за красотой и молодостью. AdMe.ru подобрал для вас 13 знаменитостей, чьи изменения во внешности и стиле просто невозможно не заметить. Ну а к лучшему эти перемены или нет — решать вам.

Памела Андерсон 1996, 2010, 2016

Не секрет, что Памела не раз обращалась за помощью к пластическим хирургам. Однако в последние годы актриса стала более умеренной в своих предпочтениях — теперь ее имидж отличается сдержанностью и элегантностью.

Рианна 2010, 2012, 2016

Рианну по праву можно считать чемпионом по смене имиджа. За много лет творческой жизни звезда перепробовала такое количество стрижек, укладок и способов окрашивания волос, что никто никогда не сможет угадать, как R’n’B-дива будет выглядеть завтра.

Виктория Бекхэм 2003, 2008, 2016

Бывшую перчинку всегда отличал безупречный вкус в выборе одежды и причесок. Кто из нас не мечтал сделать такой же удлиненный боб, как у Виктории Бекхэм?

Кэти Перри 2009, 2013, 2016

Бунтарка Кэти Перри любит эксперименты не только в музыке, но и во внешности. Порой звезда несколько раз в год меняет цвет и длину волос.

Джаред Лето 2008, 2012, 2015

Джаред Лето радует своих поклонников не только новыми песнями и ролями в суперуспешных фильмах, но и постоянной сменой имиджа. Актер и музыкант буквально каждый год выбирает новую стрижку и стиль — это достойно похвалы.

Меган Фокс 2000, 2003, 2015

Удачные пластические операции позволили Меган стать настоящей суперзвездой. Хотя нам кажется, что в юности актриса тоже была красоткой.

Айшвария Рай 1994, 2000, 2016

Индийская актриса Айшвария Рай всегда отличалась нежными и утонченными чертами лица. Но даже выиграв конкурс «Мисс мира» в 1994 году, звезда не останавливается на достигнутом и постоянно стремится улучшить и без того идеальную внешность.

Блейк Лайвли 2004, 2010, 2016

Ринопластика сделала из миловидной Блейк Лайвли настоящую красавицу. Пожалуй, это тот редкий случай, когда пластика пошла на пользу.

Майли Сайрус 2010, 2012, 2015

Майли Сайрус точно нельзя обвинить в недостатке смелости. Несколько лет назад она сделала шикарную короткую стрижу и не прогадала!

Кайли Дженнер 2008, 2010, 2016

Младшая сестра Ким Кардашян Кайли в столь юном возрасте (ей всего 19 лет) уже не раз обращалась к помощи пластических хирургов. Звезда как минимум увеличивала губы и грудь, делала ринопластику и меняла форму лица.

Леди Гага 2010, 2013, 2015

Пожалуй, Леди Гага без преувеличения самая яркая и эпатажная звезда Голливуда. Какие только образы певица ни примеряла, но при этом всегда оставалась верна себе.

Дэвид Бекхэм 2000, 2003, 2015

Красавчик Дэвид Бекхэм не перестает экспериментировать со своим стилем. Он брился налысо, носил афрокосички и мелированные пряди. Сейчас он остановился на классическом образе английского денди.

Ким Кардашян 2010, 2015, 2016

За последние 15 лет внешность Ким Кардашян претерпела значительные изменения. Телезвезда не раз увеличивала губы, грудь и бедра. Чем больше операций — тем выше популярность у Ким.