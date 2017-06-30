13 восхитительных женщин, чей возраст угадать невозможно

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Существует категория женщин, которые, кажется, не стареют вовсе. В Японии даже есть выражение «ведьмина красота» — его применяют к девушкам, которым уже за 35, но выглядят они при этом всего на 20 с хвостиком. Именно о таких женщинах AdMe.ru сегодня и хочет рассказать. И, кстати, далеко не все они азиатки.

Лю Елин (Lu Yelin), 50 лет

Библиотекаря из Китая Лю Елин часто принимают за девушку ее сына. И неудивительно — у нее стройное подтянутое тело и ни единой морщинки. В чем секрет: Уже около 30 лет Лю регулярно плавает зимой в озере и занимается тяжелой атлетикой. Она переплыла реки Янцзы в Китае и Ханган в Южной Корее. В ее мечтах — переплыть море и остаться красивой и в 80 лет. Также Лю не пользуется косметикой.

Риса Хирако (Risa Hirako), 46 лет

Риса — японская модель и певица. Она выглядит просто нереально молодо на снимках, при этом говорит, что почти не обрабатывает свои фото. В чем секрет: Риса пользуется только косметикой с натуральными ингредиентами, ест здоровую пищу, при этом любит мед, бананы и шоколад. Вообще в Японии много долгожителей, и одна из причин этого — их пищевые привычки: они едят в целом меньше мяса, жиров и сахара, чем жители других развитых стран.

Эрнестин Шепард (Ernestine Shepherd), 81 год

Эта женщина из США получила титул самой пожилой культуристки в мире. А началось все, как и у многих женщин: Эрнестине не нравилось ее отражение в зеркале. И начав заниматься, она твердо решила не бросать и добилась впечатляющих результатов. Кстати, начала она далеко за 50. В чем секрет: Эрнестина не принимает добавки, пробегает примерно 130 км в неделю и занимается в зале. Она потребляет примерно 1 700 ккал в день, в основном это вареные яичные белки, курица и овощи.

Мисако Мизутани (Masako Mizutani), 49 лет

Мисако — в прошлом модель, а теперь мать двоих детей. Сейчас она не работает и ведет свой блог, где рассказывает об уходе за собой. На родине ее называют «Леди вечная молодость». В чем секрет: Стоит заметить, Мисако тратит на уход за кожей около 5 часов в день. Помимо этого она пьет много воды, высыпается, не курит и пользуется кремом с витамином Е.

Кристи Бринкли (Christie Brinkley), 63 года

Кристи Бринкли — американская модель, активистка, актриса и фотограф. Работает фотомоделью с 70-х годов и до сих пор продолжает сниматься. В чем секрет: По утрам Кристи пьет теплую воду с лимоном, медом и кайенским перцем. Не ест мясо и часто перекусывает в течение дня, за ужином может выпить бокал красного вина. Кристи говорит, что никогда не делала пластических операций, но часто прибегает к неинвазивным процедурам. Каждый день она делает до 100 отжиманий, бегает, регулярно занимается фитнесом и йогой, любит экстремальный спорт.

Венди Ида (Wendy Ida), 64 года

Венди не всегда была такой — она начала заниматься только после 40 лет. По ее словам, у нее были нелюбимая работа, мужчина, убивавший ее самооценку, и лишний вес. Сейчас она одна из самых известных фитнес-гуру США. Еще одно подтверждение, что меняться никогда не поздно. В чем секрет: Венди хватило терпения не бросить начатое, она выдерживает диету, потребляет много белков, фруктов и овощей, делает силовые и кардиотренировки.

Дженнифер Тилли (Jennifer Tilly), 58 лет

Дженнифер Тилли — актриса с одним из самых необычных голосов в Голливуде. Она озвучивает мультфильмы и снимается в кино, не переставая восхищать своей естественной красотой. Это ее голосом говорит подружка кровожадной куклы Чакки. В чем секрет: Дженнифер отшучивается и говорит, что никакого секрета нет и она просто использует фотофильтры. Она легко относится к жизни и, кстати, профессионально играет в покер. Ее нельзя назвать худышкой, но это не мешает ей выглядеть намного моложе своих лет.

Кэнди Ло (Candy Lo), 42 года

Модель и певица из Гонконга, похоже, тоже не собирается стареть. У нее безупречная фигура, несмотря на то что она является матерью троих сыновей. В чем секрет: Кэнди уверяет, что своей красотой она обязана наследственности и здоровому образу жизни. Также она проводит несколько часов в день в спортзале и тратит на уход за кожей лица не менее 40 минут ежедневно.

Жаклина (Zaklina), 47 лет

У Жаклины из Сербии такая фигура, что ей позавидовали бы многие 25-летние. Она много путешествует и выкладывает в инстаграм фото в шикарной одежде. Но не все в ее жизни так радужно — около двух лет назад у нее погиб сын Стефан. Сейчас Жаклина воспитывает двух внучек и считается самой горячей бабушкой инстаграма. В чем секрет: Жаклина сохраняет загадочность и не распространяется на эту тему. Она говорит, что ее цель — вдохновить женщин не прятать свою чувственность и дать им понять, что они могут выглядеть отлично в любом возрасте.

Люр Сюй (Lure Hsu), 42 года

Эта девушка-дизайнер из Тайваня недавно просто подняла интернет на уши. Она не выглядит даже на 20, а оказывается, что ей 42, и в это сложно поверить. В чем секрет: Люр пьет много воды и избегает сладких напитков. Также она не ест мясо и любит свежие овощи, особенно китайскую капусту бок-чой. Люр принимает витамин С и коллаген и каждый день делает массаж лица и увлажняет кожу: «Если коже хватает воды, вы можете не беспокоиться о старении и морщинах».

Шэрон Сюй (Sharon Hsu), 36 лет

Мир не узнал бы о вечном подростке Люр Сюй, если бы не ее сестра, актриса Шэрон Сюй, которая однажды привела свою сестру на ток-шоу. Шэрон уже 36, но ей ни за что не дашь столько. В чем секрет: Как и сестра, Шэрон ведет здоровый образ жизни и ест много овощей, чтобы оставаться в такой прекрасной форме.

Еще у нестареющих сестер есть третья — Фэйфэй (в середине), и ей 40...

...И мать (в середине). Ей 63