13 самых необычных достопримечательностей мира, о которых мало кто знает
В каждом городе есть «классический» набор достопримечательностей, которые непременно посещают туристы: главный собор, главная площадь и что-то еще в пределах центра. Но иногда самое необычное скрывается на окраинах.
AdMe.ru собрал несколько действительно ярких и запоминающихся достопримечательностей, ради которых стоит сойти с туристических маршрутов.
13. Радужная деревня, Тайвань
Эта тайваньская деревня стала такой веселой совсем недавно благодаря 86-летнему Хуану Юн-Фу. Он решил, что его родным улицам не хватает яркости. В результате он с помощью красок разрисовал стены и асфальт в деревне Тайчун, используя мотивы традиционной тайваньской живописи.
12. Ракушечный грот, Великобритания
Этот грот, выложенный ракушками, — одна из главных тайн Великобритании. Непонятно, кто его создал, когда и зачем. Согласно разным версиям, это были язычники древности, некое тайное общество или ведьмы.
В отделке использовано около 5 млн ракушек! Кто бы это ни был, он сильно постарался. Грот был обнаружен случайно — один мужчина просто копал пруд для уток. Посмотреть на грот можно здесь.
11. Кинта да Регалейра, Португалия
Усадьба Кинта да Регалейра в городе Синтра — удивительно красивое и таинственное место. Здесь можно бродить часами, любуясь гротами и фонтанами. Но самое интересное здесь — поросший мхом спиральный колодец глубиной 27 м. Или, как его еще называют, «перевернутая башня».
По легенде, в ней масоны проходили обряд инициации, а ярусы символизируют 9 кругов ада.
10. Веселое кладбище, Румыния
Самое веселое кладбище мира под названием Чимитирул-Весел находится в деревеньке Сэпынца. Тут принято на ярко-синих надгробиях изображать в карикатурном стиле, чем занимался умерший при жизни.
Если на старых могилах появляются в основном женщины с прялками и косари, то сейчас можно увидеть барменов, автомехаников, химиков. Сопровождаются карикатуры не менее веселыми стишками.
9. Корневые мосты, Индия
В одном из самых влажных мест на Земле, городе Черапунджи, есть необычные мосты, которые можно назвать самыми экологичными в мире. Сделаны они из корней деревьев, и с каждым годом эти мосты становятся только крепче.
Местные жители десятилетиями направляли корни на другой берег реки — так и получились эти мосты, словно созданные по описанию из книг в жанре фэнтези.
8. Подземные храмы Даманхур, Италия
Недалеко от Турина есть загадочная община Даманхур. В 80-х годах энтузиасты из общины решили построить храм, но они боялись, что власти не позволят им этого сделать, и возвели храм под землей.
Храм строили 14 лет, он состоит из нескольких ярусов, а в его росписи использованы древнейшие техники. Здесь множество витражей и колонн, и все это удивительной красоты.
7. Сталактитовый орган, США
В одной из пещер штата Вирджиния находится орган, трубами которого служат самые настоящие сталактиты. Его создал в 1957 году один математик, который, прогуливаясь по пещере, заметил, что она отлично резонирует.
К каждому сталактиту прикреплен молоточек, который управляется с помощью клавиатуры. Это единственный подобный инструмент в мире.
6. Белый храм, Таиланд
Белый храм Ват Ронг Кхун находится недалеко от города Чианграй и больше похож на ледяной дворец. Возвели его сравнительно недавно — в 1997 году. Дорога к храму, по задумке автора, представляет собой путь из ада в рай и пролегает через десятки каменных рук, которые символизируют соблазны и сомнения.
5. Паронелла-Парк, Австралия
Паронелла-Парк был построен в 1930 году, он пользовался огромным успехом у публики, но потом пришел в запустение. В конце ХХ века парк было решено привести в порядок и восстановить, но не убирать с каменных сооружений мох, который отлично сочетался с фонтанами и водопадами. Это только добавило парку привлекательности и атмосферности.
4. Кархендж, США
Кархендж — довольно точная копия того самого Стоунхенджа, не считая того, что построен он из старых автомобилей, покрытых краской. Его создатель — автомеханик Джим Реиндерс, который соорудил такой вот мемориал в память об отце.
Наверное, именно так выглядит Стоунхендж постапокалиптического мира. Расположена достопримечательность в штате Небраска.
3. Метро Стокгольма
Стокгольмский метрополитен — один из самых необычных в мире. Он похож на пещеру и на музей одновременно. На одной из станций на потолок «закинуты» ботинки великана, другая раскрашена под радугу и многое-многое другое.
Некоторые станции являются по совместительству еще и выставочными павильонами. Этот метрополитен называют самой длинной художественной галереей на планете.
2. Антидиснейленд, Великобритания
Таинственный художник-провокатор Бэнкси создал парк-антипод Диснейленда и назвал его Dismaland (что-то вроде «мрачный Диснейленд»). Парк полон странных и мрачных инсталляций: женщина, атакованная голубями, перевернутая карета с мертвой Золушкой и прочий тлен. А все сотрудники нарочно ходят с угрюмыми лицами. Сюда точно стоит ехать без детей.
1. Храм Дэвида Бекхэма, Бангкок
Вообще этот храм называется Ват Париват, но обычно его называют «храм Бекхэма». Кто-то из местных фанатов футболиста очень хотел увековечить кумира в лепнине храма. Настоятель, как ни странно, не был против.
Но позолоченная фигурка Бекхэма — это далеко не все. Еще тут есть Пикачу, моряк Попай, Супермен, Че Гевара, Альберт Эйнштейн и многие другие — такая вот странная компания.
А в каких необычных и поразительных местах бывали вы?
Фото на превью stockholmmetro/instagram, cloudtrip_/instagram