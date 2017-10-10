13 самых необычных достопримечательностей мира, о которых мало кто знает

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В каждом городе есть «классический» набор достопримечательностей, которые непременно посещают туристы: главный собор, главная площадь и что-то еще в пределах центра. Но иногда самое необычное скрывается на окраинах. AdMe.ru собрал несколько действительно ярких и запоминающихся достопримечательностей, ради которых стоит сойти с туристических маршрутов.

13. Радужная деревня, Тайвань

Эта тайваньская деревня стала такой веселой совсем недавно благодаря 86-летнему Хуану Юн-Фу. Он решил, что его родным улицам не хватает яркости. В результате он с помощью красок разрисовал стены и асфальт в деревне Тайчун, используя мотивы традиционной тайваньской живописи.

12. Ракушечный грот, Великобритания

Этот грот, выложенный ракушками, — одна из главных тайн Великобритании. Непонятно, кто его создал, когда и зачем. Согласно разным версиям, это были язычники древности, некое тайное общество или ведьмы. В отделке использовано около 5 млн ракушек! Кто бы это ни был, он сильно постарался. Грот был обнаружен случайно — один мужчина просто копал пруд для уток. Посмотреть на грот можно здесь.

11. Кинта да Регалейра, Португалия

Усадьба Кинта да Регалейра в городе Синтра — удивительно красивое и таинственное место. Здесь можно бродить часами, любуясь гротами и фонтанами. Но самое интересное здесь — поросший мхом спиральный колодец глубиной 27 м. Или, как его еще называют, «перевернутая башня». По легенде, в ней масоны проходили обряд инициации, а ярусы символизируют 9 кругов ада.

10. Веселое кладбище, Румыния

Самое веселое кладбище мира под названием Чимитирул-Весел находится в деревеньке Сэпынца. Тут принято на ярко-синих надгробиях изображать в карикатурном стиле, чем занимался умерший при жизни. Если на старых могилах появляются в основном женщины с прялками и косари, то сейчас можно увидеть барменов, автомехаников, химиков. Сопровождаются карикатуры не менее веселыми стишками.

9. Корневые мосты, Индия

В одном из самых влажных мест на Земле, городе Черапунджи, есть необычные мосты, которые можно назвать самыми экологичными в мире. Сделаны они из корней деревьев, и с каждым годом эти мосты становятся только крепче. Местные жители десятилетиями направляли корни на другой берег реки — так и получились эти мосты, словно созданные по описанию из книг в жанре фэнтези.

8. Подземные храмы Даманхур, Италия

Недалеко от Турина есть загадочная община Даманхур. В 80-х годах энтузиасты из общины решили построить храм, но они боялись, что власти не позволят им этого сделать, и возвели храм под землей. Храм строили 14 лет, он состоит из нескольких ярусов, а в его росписи использованы древнейшие техники. Здесь множество витражей и колонн, и все это удивительной красоты.

7. Сталактитовый орган, США

В одной из пещер штата Вирджиния находится орган, трубами которого служат самые настоящие сталактиты. Его создал в 1957 году один математик, который, прогуливаясь по пещере, заметил, что она отлично резонирует. К каждому сталактиту прикреплен молоточек, который управляется с помощью клавиатуры. Это единственный подобный инструмент в мире.

6. Белый храм, Таиланд

Белый храм Ват Ронг Кхун находится недалеко от города Чианграй и больше похож на ледяной дворец. Возвели его сравнительно недавно — в 1997 году. Дорога к храму, по задумке автора, представляет собой путь из ада в рай и пролегает через десятки каменных рук, которые символизируют соблазны и сомнения.

5. Паронелла-Парк, Австралия

Паронелла-Парк был построен в 1930 году, он пользовался огромным успехом у публики, но потом пришел в запустение. В конце ХХ века парк было решено привести в порядок и восстановить, но не убирать с каменных сооружений мох, который отлично сочетался с фонтанами и водопадами. Это только добавило парку привлекательности и атмосферности.

4. Кархендж, США

Кархендж — довольно точная копия того самого Стоунхенджа, не считая того, что построен он из старых автомобилей, покрытых краской. Его создатель — автомеханик Джим Реиндерс, который соорудил такой вот мемориал в память об отце. Наверное, именно так выглядит Стоунхендж постапокалиптического мира. Расположена достопримечательность в штате Небраска.

3. Метро Стокгольма

Стокгольмский метрополитен — один из самых необычных в мире. Он похож на пещеру и на музей одновременно. На одной из станций на потолок «закинуты» ботинки великана, другая раскрашена под радугу и многое-многое другое. Некоторые станции являются по совместительству еще и выставочными павильонами. Этот метрополитен называют самой длинной художественной галереей на планете.

2. Антидиснейленд, Великобритания

Таинственный художник-провокатор Бэнкси создал парк-антипод Диснейленда и назвал его Dismaland (что-то вроде «мрачный Диснейленд»). Парк полон странных и мрачных инсталляций: женщина, атакованная голубями, перевернутая карета с мертвой Золушкой и прочий тлен. А все сотрудники нарочно ходят с угрюмыми лицами. Сюда точно стоит ехать без детей.

1. Храм Дэвида Бекхэма, Бангкок

Вообще этот храм называется Ват Париват, но обычно его называют «храм Бекхэма». Кто-то из местных фанатов футболиста очень хотел увековечить кумира в лепнине храма. Настоятель, как ни странно, не был против. Но позолоченная фигурка Бекхэма — это далеко не все. Еще тут есть Пикачу, моряк Попай, Супермен, Че Гевара, Альберт Эйнштейн и многие другие — такая вот странная компания. А в каких необычных и поразительных местах бывали вы?