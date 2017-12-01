13 деталей образа соблазнительного мужчины, которые сразу подмечают женщины

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У каждой женщины свои представления об идеальном мужчине. Но некоторые черты во внешности мужчины кажутся особенно соблазнительными и просто сводят с ума абсолютно всех дам. AdMe.ru составил список черт, которые делают мужчину привлекательным в глазах женщин. Мы отставили характер в сторону и попытались оценить лишь внешний вид мужчины, взяв детали, которые в первую очередь обращают на себя внимание. Посмотрите, что получилось. Вы согласны с этим?

1. Густые брови

Густые естественные брови, если они аккуратны и не срослись посередине, добавляют взгляду мужчины особую выразительность. Такие брови ассоциируются с грубой, но притягательной мужской красотой.

2. Щетина

Образ мужчины, который бреется перед важным мероприятием, прочно закрепился в культуре. Гладко выбритые щеки считаются показателем собранности и чистоплотности. Но легкая небритость тоже в моде и не вызывает негативных ассоциаций, а кажется многим женщинам привлекательной. Этакий намек на то, что мужчина любит нарушать правила — а это всегда интересно.

3. Полные губы

Если только эти полные губы не несут всякой чуши, то их обладатель производит впечатление доброго человека с открытой душой.

4. Высокие скулы

Высокие скулы делают их обладателя немного похожим на хищника, особенно если у мужчины серьезное выражение лица и чуть вниз наклонена голова. Такой вид сигнализирует женщине об уверенности мужчины в себе, его силе, твердости его характера.

5. Вздувшиеся вены

Вены на руках выступают после тяжелой физической нагрузки. Поэтому они ассоциируются с силой и выносливостью. Напряженные руки многим кажутся очень сексуальными, возможно, потому, что вены добавляют телу фактурность.

6. Проседь в висках

Седина обычно ассоциируется с солидным возрастом, то есть опытом, мудростью и импозантностью. Женщины могут переносить эти ассоциации на самого мужчину, поэтому он будет казаться привлекательным и будет притягивать.

7. Подтянутый живот

Многие женщины ценят как раз такой плоский и подтянутый мужской живот, а не перекачанные кубики пресса. Здоровое тело говорит о том, что мужчина следит за собой и не имеет вредных привычек.

8. Дорожка волос на животе

Есть мнение, что женщины не любят волосы на теле мужчин. Но в реальной жизни стереотипы часто не проходят проверку. Дорожка, ведущая к пупку, многим женщинам кажется очень возбуждающей.

9. Смущение

Некоторые мужчины не любят выражать свои чувства: кто-то боится показаться слабым, кто-то — сентиментальным. Но живые эмоции, например легкое смущение, в пикантных ситуациях очень сближают, а красные щеки после первого поцелуя не оставят равнодушной ни одну девушку.

10. Запах

Естественный запах мужчины опьяняет женщину. Речь не о запахе пота после усердной тренировки, а о природном аромате тела. Если двум людям нравится запах друг друг, то симпатия между ними гарантирована. И, кстати, многие девушки любят мужской парфюм.

11. Очки

Иногда мужчины стесняются носить очки, вспоминая школьные стереотипы. Однако многие взрослые девушки согласятся, что этот аксессуар добавляет шарма его обладателю. Может, потому что он ассоциируется с интеллектом?

12. Умение готовить

Некоторые до сих пор уверены, что готовка — это не мужское занятие. Как бы не так! Мужчина на кухне выглядит обольстительно и к тому же способен создать кулинарный шедевр.

13. Любовь к животным

И это должна быть не просто страсть к определенному виду бойцовых собак, а забота и нежное отношение ко всем питомцам. Это демонстрирует доброту мужчины, его заботу и нежность.

А какие черты в мужчинах кажутся привлекательными вам? Поделитесь с нами в комментариях.