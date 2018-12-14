13 фотографий городов тогда и сейчас, показывающих, насколько они изменились

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Мир меняется каждую минуту, хотя мы этого не замечаем. Глобализация является движущей силой современности. Некоторые из самых известных городов мира радикально изменились за несколько десятилетий. Например, чуть более 50 лет назад Дубай был просто маленьким городком в глуши, а сегодня это один из самых прогрессивных мегаполисов в мире.

AdMe.ru нашел фотографии нескольких городов, снятых под одним углом в разные периоды времени, чтобы показать вам, как сильно они изменились.

1. Рио-де-Жанейро, Бразилия

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© Marc Ferrez / Wikimedia Commons   © Rafael Rabello de Barros / Wikimedia Commons  

2. Сеул, Южная Корея

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© Wikimedia Commons   © Max Pixel  

3. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

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© Wikimedia Commons   © Wikimedia Commons  

4. Нью-Йорк, США

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© Internet Archive Book Images / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

5. Москва, Россия

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© Wikimedia Commons   © Alex 'Florstein' Fedorov / Wikimedia Commons  

6. Париж, Франция

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© Bain News Service / Wikimedia Commons   © Jim Linwood / Wikimedia Commons  

7. Берлин, Германия

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© Bundesarchiv / Wikimedia Commons   © pixabay.com  

8. Стамбул, Турция

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© Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

9. Сингапур, Республика Сингапур

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© G.R. Lambert & Company / Wikimedia Commons   © Merlion444 / Wikimedia Commons  

10. Токио, Япония

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© 米軍撮影 / Wikimedia Commons   © Nikhil$051994 / Wikimedia Commons  

11. Лондон, Великобритания

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© Ben Brooksbank / Wikimedia Commons   © Diliff / Wikimedia Commons  

12. Роттердам, Нидерланды

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© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Wikimedia Commons   © Emmanuel / goodfreephotos.com  

13. Сидней, Австралия

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© National Library of Australia / Wikimedia Commons   © depositphotos.com  

Вы когда-нибудь были в одном из этих городов? Какие трансформации в нашей подборке, по вашему мнению, самые удивительные? Поделитесь своими мыслями.

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