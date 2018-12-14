13 фотографий городов тогда и сейчас, показывающих, насколько они изменились
Мир меняется каждую минуту, хотя мы этого не замечаем. Глобализация является движущей силой современности. Некоторые из самых известных городов мира радикально изменились за несколько десятилетий. Например, чуть более 50 лет назад Дубай был просто маленьким городком в глуши, а сегодня это один из самых прогрессивных мегаполисов в мире.
AdMe.ru нашел фотографии нескольких городов, снятых под одним углом в разные периоды времени, чтобы показать вам, как сильно они изменились.
1. Рио-де-Жанейро, Бразилия
2. Сеул, Южная Корея
3. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
4. Нью-Йорк, США
5. Москва, Россия
6. Париж, Франция
7. Берлин, Германия
8. Стамбул, Турция
9. Сингапур, Республика Сингапур
10. Токио, Япония
11. Лондон, Великобритания
12. Роттердам, Нидерланды
13. Сидней, Австралия
Вы когда-нибудь были в одном из этих городов? Какие трансформации в нашей подборке, по вашему мнению, самые удивительные? Поделитесь своими мыслями.