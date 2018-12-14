13 фотографий городов тогда и сейчас, показывающих, насколько они изменились

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Мир меняется каждую минуту, хотя мы этого не замечаем. Глобализация является движущей силой современности. Некоторые из самых известных городов мира радикально изменились за несколько десятилетий. Например, чуть более 50 лет назад Дубай был просто маленьким городком в глуши, а сегодня это один из самых прогрессивных мегаполисов в мире.